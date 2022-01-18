https://tr.sputniknews.com/20220118/reuterstan-cumhurbaskani-erdogan-kur-korumali-hesap-icin-endiseli-iddiasi-1052832343.html

Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası

Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası

Reuters'a konuşan bir dizi kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kur korumalı hesap' konusunda endişeli... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T00:40+0300

2022-01-18T00:40+0300

2022-01-18T00:40+0300

ekonomi

recep tayyip erdoğan

ak parti

nureddin nebati

dolar/tl

kur korumalı tl mevduat

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Reuters ajansının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi konu alan haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'kur korumalı hesabın halka yeterince anlatılamadığını düşündüğü' iddia edildi.Ajansa konuşan bir kaynağın, Nebati'nin geçmişte katıldığı bir toplantıda 'sorulara yanıt vermeyerek çocukluk hikayelerini anlattığı' eleştirisi yer aldı.Nebati'nin TRT yayınında dile getirdiği "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" sözlerinin anımsatıldığı haberde, bu sözler "Karakteristik şekilde alışılmadık" şeklinde nitelendirildi.Haberde, "58 yaşındaki Kakan, Erdoğan'ın kabinesindeki en görünür işe gelmesinden altı hafta sonra, enflasyondan ABD Merkez Bankası'na uzanan bir dizi konuda piyasaları şaşkına çevirdi" denildi.Öte yandan Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz" sözlerine yer verilen haberde, yeni bakanın muhalefetteki siyasetçiler ve ekonomistler tarafından eleştirildiği ifade edilerek, 'hükümete yakın çevrelerde endişe yarattığı' öne sürüldü.Haberde, "Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan ederek, Türkiye'nin böylesine çalkantılı bir zamanda daha piyasa dostu bir isim seçebileceğini söylüyor" iddiası yer aldı.Diğer bir kaynak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kur korumalı mevduatın Nebati ve hükümet tarafından bir bütün olarak yeterince izah edildiğine inanmadığını ve bu planın TL'yi güçlendirmiş olmasına rağmen ilk etkisinin yavaşlaması nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.Haberde ayrıca, görüşüne başvurmak üzere Nebati'ye ulaşılamadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsünün de sorulara yanıt vermediğini bilgisi paylaşıldı.'Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum'Ajansa konuşan AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise, Nebati'nin 'küresel ekonominin zor bir konumda olduğu bir dönemde göreve geldiğini', yeni düzenlemeler yaptığını, Erdoğan ile yakın çalıştığını ve 'TL'nin çöküşünü durdurduğunu' kaydetti.İsmi açıklanmayan yetkili, "Bazı kötümser yorumlar yapılıyor ve ben, Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.Bununla beraber Berat Albayrak'ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Nebati'yle ilişkileri olan bir iş insanının yorumlarına da yer verildi. İsmi açıklanmayan kaynak, Nebati'yi 'dışa dönük ve çok az doğrudan ekonomi eğitimi almış olan bir hikaye anlatıcısı' şeklinde niteledi.'Çocukluk anılarını anlattı'Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yöneticilerle toplantılara bazen Albayrak yerine katıldığını dile getiren kaynak, bu toplantılardan birinde Nebati'nin 'bir yöneticinin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve bunun yerine çocukluğundan hikayeler anlatmaya başladığını' öne sürdü. Buna göre, söz konusu yönetici 'hiçbir yatırım taahhüdünde bulunmadan toplantıdan ayrıldı.'

https://tr.sputniknews.com/20220115/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-kur-korumali-mevduat-hesabi-131-milyar-tlyi-asti-1052768715.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, nureddin nebati, dolar/tl, kur korumalı tl mevduat