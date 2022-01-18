Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220118/reuterstan-cumhurbaskani-erdogan-kur-korumali-hesap-icin-endiseli-iddiasi-1052832343.html
Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
Reuters'a konuşan bir dizi kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kur korumalı hesap' konusunda endişeli... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T00:40+0300
2022-01-18T00:40+0300
ekonomi
recep tayyip erdoğan
ak parti
nureddin nebati
dolar/tl
kur korumalı tl mevduat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103632/43/1036324300_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_990132ac53d23238dd256068a29c866a.jpg
Reuters ajansının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi konu alan haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'kur korumalı hesabın halka yeterince anlatılamadığını düşündüğü' iddia edildi.Ajansa konuşan bir kaynağın, Nebati'nin geçmişte katıldığı bir toplantıda 'sorulara yanıt vermeyerek çocukluk hikayelerini anlattığı' eleştirisi yer aldı.Nebati'nin TRT yayınında dile getirdiği "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" sözlerinin anımsatıldığı haberde, bu sözler "Karakteristik şekilde alışılmadık" şeklinde nitelendirildi.Haberde, "58 yaşındaki Kakan, Erdoğan'ın kabinesindeki en görünür işe gelmesinden altı hafta sonra, enflasyondan ABD Merkez Bankası'na uzanan bir dizi konuda piyasaları şaşkına çevirdi" denildi.Öte yandan Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz" sözlerine yer verilen haberde, yeni bakanın muhalefetteki siyasetçiler ve ekonomistler tarafından eleştirildiği ifade edilerek, 'hükümete yakın çevrelerde endişe yarattığı' öne sürüldü.Haberde, "Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan ederek, Türkiye'nin böylesine çalkantılı bir zamanda daha piyasa dostu bir isim seçebileceğini söylüyor" iddiası yer aldı.Diğer bir kaynak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kur korumalı mevduatın Nebati ve hükümet tarafından bir bütün olarak yeterince izah edildiğine inanmadığını ve bu planın TL'yi güçlendirmiş olmasına rağmen ilk etkisinin yavaşlaması nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.Haberde ayrıca, görüşüne başvurmak üzere Nebati'ye ulaşılamadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsünün de sorulara yanıt vermediğini bilgisi paylaşıldı.'Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum'Ajansa konuşan AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise, Nebati'nin 'küresel ekonominin zor bir konumda olduğu bir dönemde göreve geldiğini', yeni düzenlemeler yaptığını, Erdoğan ile yakın çalıştığını ve 'TL'nin çöküşünü durdurduğunu' kaydetti.İsmi açıklanmayan yetkili, "Bazı kötümser yorumlar yapılıyor ve ben, Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.Bununla beraber Berat Albayrak'ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Nebati'yle ilişkileri olan bir iş insanının yorumlarına da yer verildi. İsmi açıklanmayan kaynak, Nebati'yi 'dışa dönük ve çok az doğrudan ekonomi eğitimi almış olan bir hikaye anlatıcısı' şeklinde niteledi.'Çocukluk anılarını anlattı'Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yöneticilerle toplantılara bazen Albayrak yerine katıldığını dile getiren kaynak, bu toplantılardan birinde Nebati'nin 'bir yöneticinin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve bunun yerine çocukluğundan hikayeler anlatmaya başladığını' öne sürdü. Buna göre, söz konusu yönetici 'hiçbir yatırım taahhüdünde bulunmadan toplantıdan ayrıldı.'
https://tr.sputniknews.com/20220115/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-kur-korumali-mevduat-hesabi-131-milyar-tlyi-asti-1052768715.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103632/43/1036324300_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_67adf38f7871099cb631ed72306c8b1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti, nureddin nebati, dolar/tl, kur korumalı tl mevduat

Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası

00:40 18.01.2022
© DHAHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© DHA
Abone ol
Reuters'a konuşan bir dizi kaynak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve kur korumalı hesap' konusunda endişeli olduğunu öne sürdü.
Reuters ajansının, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi konu alan haberinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 'kur korumalı hesabın halka yeterince anlatılamadığını düşündüğü' iddia edildi.
Ajansa konuşan bir kaynağın, Nebati'nin geçmişte katıldığı bir toplantıda 'sorulara yanıt vermeyerek çocukluk hikayelerini anlattığı' eleştirisi yer aldı.
Nebati'nin TRT yayınında dile getirdiği "Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde?" sözlerinin anımsatıldığı haberde, bu sözler "Karakteristik şekilde alışılmadık" şeklinde nitelendirildi.
Haberde, "58 yaşındaki Kakan, Erdoğan'ın kabinesindeki en görünür işe gelmesinden altı hafta sonra, enflasyondan ABD Merkez Bankası'na uzanan bir dizi konuda piyasaları şaşkına çevirdi" denildi.
Öte yandan Nebati'nin "Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var. Bunu yaparken de eklektik olmayı sürdüreceğiz" sözlerine yer verilen haberde, yeni bakanın muhalefetteki siyasetçiler ve ekonomistler tarafından eleştirildiği ifade edilerek, 'hükümete yakın çevrelerde endişe yarattığı' öne sürüldü.
Haberde, "Hükümete yakın bazı kaynaklar bile endişe beyan ederek, Türkiye'nin böylesine çalkantılı bir zamanda daha piyasa dostu bir isim seçebileceğini söylüyor" iddiası yer aldı.
Diğer bir kaynak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kur korumalı mevduatın Nebati ve hükümet tarafından bir bütün olarak yeterince izah edildiğine inanmadığını ve bu planın TL'yi güçlendirmiş olmasına rağmen ilk etkisinin yavaşlaması nedeniyle endişeli olduğunu söyledi.
Haberde ayrıca, görüşüne başvurmak üzere Nebati'ye ulaşılamadığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Sözcüsünün de sorulara yanıt vermediğini bilgisi paylaşıldı.

'Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum'

Ajansa konuşan AK Parti'den üst düzey bir yetkili ise, Nebati'nin 'küresel ekonominin zor bir konumda olduğu bir dönemde göreve geldiğini', yeni düzenlemeler yaptığını, Erdoğan ile yakın çalıştığını ve 'TL'nin çöküşünü durdurduğunu' kaydetti.
İsmi açıklanmayan yetkili, "Bazı kötümser yorumlar yapılıyor ve ben, Nebati'nin bunu hak ettiğini düşünmüyorum" diye konuştu.
Bununla beraber Berat Albayrak'ın bakan yardımcısı olduğu dönemde Nebati'yle ilişkileri olan bir iş insanının yorumlarına da yer verildi. İsmi açıklanmayan kaynak, Nebati'yi 'dışa dönük ve çok az doğrudan ekonomi eğitimi almış olan bir hikaye anlatıcısı' şeklinde niteledi.

'Çocukluk anılarını anlattı'

Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı yöneticilerle toplantılara bazen Albayrak yerine katıldığını dile getiren kaynak, bu toplantılardan birinde Nebati'nin 'bir yöneticinin sorularını yanıtlamaktan kaçındığını ve bunun yerine çocukluğundan hikayeler anlatmaya başladığını' öne sürdü. Buna göre, söz konusu yönetici 'hiçbir yatırım taahhüdünde bulunmadan toplantıdan ayrıldı.'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar TL'yi aştı
15 Ocak, 15:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:55Aç kalan tilkiyi jandarma besledi
00:43Bayraktar'dan MIT profesörü Tegmark'a yanıt: Utanmanız gereken yaptığınız soykırım ve katliamlardır
00:41Alex de Souza: Çalıştığım en kötü teknik direktör Aykut Kocaman
00:40Reuters'tan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, kur korumalı hesap için endişeli' iddiası
00:29Manisa'da Roma dönemine ait mezar bulundu
00:28İtalyan Atlantia, Siemens’in trafik yönetimi şirketini 950 milyon euroya satın alıyor
00:11Milli Beka Hareketi üyeleri, Sezen Aksu'yu Beykoz'daki evinin önünde protesto etti
00:07Prof. Dr. Ünal Demirarslan hayatını kaybetti
DünSatırla yaraladığı kişinin telefon, cüzdan ve kullandığı aracı gasp etti
DünEstonya Savunma Bakanlığı: 5 bine kadar NATO askerini barındırmaya hazırız
DünCumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'tan ayrıldı
DünMalatya’da bir kişi şarkıcı Leman Sam hakkında suç duyurusunda bulundu
DünŞırnak'ta uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 57 gözaltı
Dünİspanya'da koronavirüs vakaları ve hastane doluluk oranı en üst seviyeye ulaştı
DünMigros'un ardından CarrefourSA da rekabet cezasını 'indirimli' ödeyecek
DünABD Genelkurmay Başkanı Milley’in Kovid-19 testi pozitif çıktı
DünÇin'de Pekin Olimpiyatları öncesi genel bilet satışı yapılmayacak
Dünİngiltere, Ukrayna'ya ‘kendini savunması’ için hafif tanksavar silahlar tedarik edecek
DünKastamonu ve Sinop için yoğun kar uyarısı
DünMüslümanlara 'soykırım çağrısı yapan Hindu rahip tutuklandı