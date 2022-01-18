https://tr.sputniknews.com/20220118/rus-dublor-yevgeniy-cebotarev-80-km-hizla-giden-minibusun-icinden-gecti-1052844174.html

Rus dublör Çebotarev, 80 km hızla giden minibüsün içinden geçti

Rus dublör Çebotarev, 80 km hızla giden minibüsün içinden geçti

Rus dublör Yevgeniy Çebotarev, ölümcül gösterilerine bir yenisini daha ekleyerek 80 kilometre hızla giden minibüse atlayıp mermi gibi içinden geçti. 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T12:08+0300

2022-01-18T12:08+0300

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Rusya’da dizi ve filmlerde dublörlük yapan ve ölümcül gösterilerle ülkenin en çok tanınan kişileri arasında yer alan Yevgeniy Çebotarev, yeni bir gösteriye imza attı.Daha önce metrelerce yüksekten atlayan, üstünden araba geçen ve alevlerin içinden geçen Rus dublör, geçtiğimiz Eylül ayında araçla nehre uçtuğu gösteri sırasında kaburgasını kırmıştı. Doktorların en az 6 ay sonra iyileşeceğini belirttiği Çebotarev, 71. gösterisinde, yola yerleştirilen bir platformun üzerine yatarak karşı yönden 80 kilometre hızla gelen minibüsün ön camından içeri daldı. Aracın içinden hızla geçen Chebotarev arka kapıdan yola düştü. Gösteri sırasında minibüste 3 yolcunun mizanseni yapıldı.

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rusya, performans, akrobasi, dublör