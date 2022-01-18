Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220118/sedat-peker-hakkinda-yakalama-karari-1052856191.html
Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Sedat Peker hakkında yakalama kararı
Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a hakaret ve iftira attığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T16:48+0300
2022-01-18T16:48+0300
politika
sedat peker
yakalama
erkam yıldırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229560_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e7372b038426ffe0a1f0560eef35e9e1.jpg
Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.Söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir." dedi.Müvekkilinin 7 ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.Müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in Youtube üzerinden paylaştığı 7. videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirtti.Gök, "Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de müvekkilin Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır." diye konuştu.'Müvekkil sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur'Müvekkili Erkam Yıldırım'ın bir iş adamı olduğunu, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlediğini anlatan Gök, "Müvekkil, sanığın bu iddiaları nedeniyle 4-5 ay boyunca sosyal medyada ağır şekilde hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur. Sanık iddialarında müvekkilimin Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığını, kendisi hakkında bu nedenle birtakım kasetler bulunduğunu yine bu nedenle uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını beyan etmişse de müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta olup 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otellerinde kalmamıştır" ifadelerini kullandı.Avukat Gök, müvekkili Yıldırım'ın sanığın iddia ettiği tarihlerde Venezuela'ya gitmediğine dair Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarına ilişkin biletleri soruşturma aşamasında savcılığa sunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz" dedi.Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldıSanık Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları da olmadığını vurgulayan avukat Gök, davaya katılma taleplerinin olduğunu, ayrıca Peker ile uzlaşmak istemediklerini de sözlerine ekledi.Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.Sanık Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, UYAP ortamında yapılan kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen sanık Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
https://tr.sputniknews.com/20220106/sedat-peker-dahil-92-kisinin-yargilandigi-suc-orgutu-davasinda-ara-karar-aciklandi-1052482895.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229560_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ea819edcbd4065686ecfb6ea20a8cbc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sedat peker, yakalama, erkam yıldırım

Sedat Peker hakkında yakalama kararı

16:48 18.01.2022
© AASedat Peker
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
© AA
Abone ol
Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a hakaret ve iftira attığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.
Söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir." dedi.
Müvekkilinin 7 ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.

Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in Youtube üzerinden paylaştığı 7. videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirtti.
Gök, "Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de müvekkilin Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır." diye konuştu.
'Müvekkil sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur'
Müvekkili Erkam Yıldırım'ın bir iş adamı olduğunu, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlediğini anlatan Gök, "Müvekkil, sanığın bu iddiaları nedeniyle 4-5 ay boyunca sosyal medyada ağır şekilde hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur. Sanık iddialarında müvekkilimin Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığını, kendisi hakkında bu nedenle birtakım kasetler bulunduğunu yine bu nedenle uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını beyan etmişse de müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta olup 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otellerinde kalmamıştır" ifadelerini kullandı.
Avukat Gök, müvekkili Yıldırım'ın sanığın iddia ettiği tarihlerde Venezuela'ya gitmediğine dair Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarına ilişkin biletleri soruşturma aşamasında savcılığa sunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz" dedi.

Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Sanık Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları da olmadığını vurgulayan avukat Gök, davaya katılma taleplerinin olduğunu, ayrıca Peker ile uzlaşmak istemediklerini de sözlerine ekledi.

Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.

Sanık Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, UYAP ortamında yapılan kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.
Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen sanık Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.
Sedat Peker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
TÜRKİYE
Sedat Peker dahil 92 kişinin yargılandığı suç örgütü davasında ara karar açıklandı
6 Ocak, 22:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+