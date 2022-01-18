https://tr.sputniknews.com/20220118/sedat-peker-hakkinda-yakalama-karari-1052856191.html

Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Sedat Peker hakkında yakalama kararı

Sosyal medya üzerinden paylaştığı videolarda eski Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’a hakaret ve iftira attığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 4 aya... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T16:48+0300

2022-01-18T16:48+0300

2022-01-18T16:48+0300

politika

sedat peker

yakalama

erkam yıldırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1044229560_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_e7372b038426ffe0a1f0560eef35e9e1.jpg

Sedat Peker'in, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'a yönelik 'hakaret' ve 'iftira' suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.Anadolu 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Sedat Peker katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmada müşteki Erkam Yıldırım'ı ise avukatı temsil etti.Söz verilen sanık Peker'in avukatı Ersan Barkın, müvekkili hakkında başka dosyalarda yakalama kararı bulunduğunu belirterek, "Bu yakalama kararlarının infazı halinde ya da müvekkilin adil yargılanabileceği düşünerek Türkiye'ye dönmesi halinde kendisinin savunması mahkemenizce alınabilecektir." dedi.Müvekkilinin 7 ayrı videosu bulunduğunu kaydeden Barkın, bu videolarda birçok kişi hakkında bazı iddialarda bulunduğu halde bu iddiaların değerlendirilmeden müştekinin şikayeti üzerine dava açıldığını söyledi.Avukat Barkın, dosya kapsamında müvekkilinin beyanlarının kaynağının FETÖ olduğunun belirtildiğini ancak bu örgütle irtibatlı olduğuna dair tüm beyan ve iddiaları reddettiklerini kaydetti.Müşteki Erkam Yıldırım'ın avukatı Muhammed Gök ise sanık Peker'in Youtube üzerinden paylaştığı 7. videosunda müvekkili Yıldırım hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti içerisinde yer aldığı konusunda çok ciddi ithamlarda bulunduğunu belirtti.Gök, "Sanık bu videoda müvekkilin 2021 yılı Ocak ayında 4 gün, Şubat ayında 4 gün olmak üzere Venezuela'ya gidip burada uyuşturucunun rotasını belirlediğini iddia etmiş ise de müvekkilin Venezuela'ya yaptığı ziyaretin 4-8 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi Dostluk Grubu Heyeti'nin Venezuela'ya yaptığı ziyaretle bağlantısı olmayıp, sadece kendi imkanlarıyla kendisi yapmış olup, buradaki tek irtibat aynı uçakla gitmiş olmalarıdır." diye konuştu.'Müvekkil sosyal medyada ağır hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur'Müvekkili Erkam Yıldırım'ın bir iş adamı olduğunu, sürekli yurt dışına seyahatler düzenlediğini anlatan Gök, "Müvekkil, sanığın bu iddiaları nedeniyle 4-5 ay boyunca sosyal medyada ağır şekilde hakaretlere maruz kalıp mağdur olmuştur. Sanık iddialarında müvekkilimin Halil Falyalı isimli kişinin Kıbrıs'taki otellerinde kaldığını, kendisi hakkında bu nedenle birtakım kasetler bulunduğunu yine bu nedenle uyuşturucu ticaretinde kullanıldığını beyan etmişse de müvekkil adı geçen bu kişiyi tanımamakta olup 5 yıldır Kıbrıs'a dahi gitmemiş, yine bu kişinin otellerinde kalmamıştır" ifadelerini kullandı.Avukat Gök, müvekkili Yıldırım'ın sanığın iddia ettiği tarihlerde Venezuela'ya gitmediğine dair Türkiye'ye giriş çıkış kayıtlarına ilişkin biletleri soruşturma aşamasında savcılığa sunduklarını ifade ederek, "Müvekkilim iş adamı olarak başka bir ülkeye gitmiş olması suç işlediği anlamına gelmemektedir. Sanığın gerek yayınladığı video gerekse daha sonra atılan tweetler nedeniyle müvekkil kamuoyu nezdinde hakarete maruz kalıp mağdur olduğundan sanıktan şikayetçiyiz" dedi.Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldıSanık Peker'in FETÖ ile irtibatı olduğuna dair herhangi bir iddia ve beyanları da olmadığını vurgulayan avukat Gök, davaya katılma taleplerinin olduğunu, ayrıca Peker ile uzlaşmak istemediklerini de sözlerine ekledi.Ara kararını açıklayan mahkeme hakimi, suçtan zarar görme ihtimaline karşı müşteki Erkam Yıldırım ve avukatının davaya katılan olarak kabul edilmesine karar verdi.Sanık Sedat Peker hakkında çıkartılan dava tebligatının yurt dışında bulunduğu gerekçesiyle iade olduğunu kaydeden mahkeme hakimi, UYAP ortamında yapılan kontrollerde Peker hakkında başka dava dosyasında yakalama kararı bulunduğunu belirtti.Mahkeme hakimi, bu nedenle adresi de tam tespit edilemeyen sanık Peker hakkında savunması alınması amacıyla yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

https://tr.sputniknews.com/20220106/sedat-peker-dahil-92-kisinin-yargilandigi-suc-orgutu-davasinda-ara-karar-aciklandi-1052482895.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sedat peker, yakalama, erkam yıldırım