https://tr.sputniknews.com/20220118/son-24-saatte-kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-40-ucak-rusyaya-dondu-1052842105.html

Son 24 saatte Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Rusya’ya döndü

Son 24 saatte Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Rusya’ya döndü

Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, son 24 saatte Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak... 18.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-18T11:18+0300

2022-01-18T11:18+0300

2022-01-18T11:19+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

barış gücü

kgaö

kasım cömert tokayev

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Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, gün içinde Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçağın Kazakistan’dan Rusya’nın Moskova ve Ulyanovsk hava üslerine dönüş yaptığı belirtildi. Barış güçleri üslerde törenle karşılandı. Askerler dönüş sonrasında uçaklarda bulunan silah ve askeri teçhizatları indirerek daimi olarak konuşlandıkları yerlere harekete geçti. Barış güçlerinin daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüş sürecinin yarına kadar tamamlanması planlanıyor. Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’da, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle başlatılan barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-gucleri-kazakistandan-rusyanin-ulyanovsk-bolgesine-gelmeye-basladi-1052825298.html

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rusya, kazakistan, barış gücü, kgaö, kasım cömert tokayev