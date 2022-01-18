https://tr.sputniknews.com/20220118/son-24-saatte-kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-40-ucak-rusyaya-dondu-1052842105.html
Son 24 saatte Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Rusya’ya döndü
Son 24 saatte Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Rusya’ya döndü
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, son 24 saatte Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak... 18.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-18T11:18+0300
2022-01-18T11:18+0300
2022-01-18T11:19+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
barış gücü
kgaö
kasım cömert tokayev
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Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, gün içinde Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçağın Kazakistan’dan Rusya’nın Moskova ve Ulyanovsk hava üslerine dönüş yaptığı belirtildi. Barış güçleri üslerde törenle karşılandı. Askerler dönüş sonrasında uçaklarda bulunan silah ve askeri teçhizatları indirerek daimi olarak konuşlandıkları yerlere harekete geçti. Barış güçlerinin daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüş sürecinin yarına kadar tamamlanması planlanıyor. Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’da, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle başlatılan barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220117/rus-baris-gucleri-kazakistandan-rusyanin-ulyanovsk-bolgesine-gelmeye-basladi-1052825298.html
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Son 24 saatte Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Rusya’ya döndü
11:18 18.01.2022 (güncellendi: 11:19 18.01.2022)
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre, son 24 saatte Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçak Moskova ve Ulyanovsk hava üslerine iniş yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, gün içinde Rus barış güçlerini taşıyan 40 uçağın Kazakistan’dan Rusya’nın Moskova ve Ulyanovsk hava üslerine dönüş yaptığı belirtildi.
Barış güçleri üslerde törenle karşılandı. Askerler dönüş sonrasında uçaklarda bulunan silah ve askeri teçhizatları indirerek daimi olarak konuşlandıkları yerlere harekete geçti. Barış güçlerinin daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüş sürecinin yarına kadar tamamlanması planlanıyor.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan’da, Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebiyle başlatılan barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.