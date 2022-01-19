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2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor
2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor
Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, bugün satışa çıkıyor. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:34+0300
2022-01-19T12:40+0300
spor
fifa
2022 dünya kupası
bilet
satış
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FIFA'dan yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını yerinde takip etmek isteyen futbolseverlerin, TSİ 13.00'ten itibaren bilet başvurusunda bulunabileceği belirtildi.Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Arjantin'in katılmayı garantilediği turnuvada maç bileti fiyatları 950 liradan (70 Dolar) satışa çıkarılacak.Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 Dolar ) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat'ta sona erecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananları, 8 Mart'ta açıklanacak.FIFA'nın konaklama hakları ve bilet satışlarından 500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220118/bakan-soylu-dunya-kupasinda-3-bin-250-turk-polisi-gorev-yapacak-1052847077.html
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fifa, 2022 dünya kupası, bilet, satış

2022 FIFA Dünya Kupası biletleri satışa çıkıyor

12:34 19.01.2022 (güncellendi: 12:40 19.01.2022)
© AA2022 FIFA Dünya Kupası, Katar
2022 FIFA Dünya Kupası, Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 FIFA Dünya Kupası'nın maç biletleri, bugün satışa çıkıyor.
FIFA'dan yapılan açıklamada, bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası maçlarını yerinde takip etmek isteyen futbolseverlerin, TSİ 13.00'ten itibaren bilet başvurusunda bulunabileceği belirtildi.
Ev sahibi Katar'ın yanı sıra Almanya, Danimarka, Brezilya, Fransa, Belçika, Hırvatistan, İspanya, Sırbistan, İngiltere, İsviçre, Hollanda ve Arjantin'in katılmayı garantilediği turnuvada maç bileti fiyatları 950 liradan (70 Dolar) satışa çıkarılacak.
Katar vatandaşları ise ev sahibi kontenjanı nedeniyle maç biletlerini 150 liradan (11 Dolar ) başlayan fiyatlarla satın alabilecek.
İlk dönem bilet satışı için başvurular 8 Şubat'ta sona erecek. Başvuru sahibi taraftarlar arasında yapılacak kura çekiminin kazananları, 8 Mart'ta açıklanacak.
FIFA'nın konaklama hakları ve bilet satışlarından 500 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor.
2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.
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