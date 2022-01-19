https://tr.sputniknews.com/20220119/5-buyuk-otomobil-firmasinin-sozlu-savunma-toplantisi-yapildi-nihai-karar-3-subatta-aciklanacak-1052892509.html

5 büyük otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı: Nihai karar 3 Şubat'ta açıklanacak

5 büyük otomobil firmasının sözlü savunma toplantısı yapıldı: Nihai karar 3 Şubat'ta açıklanacak

Otomotiv sektöründe 'Beşli Grup' üyeleri olarak anılan Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:39+0300

2022-01-19T13:39+0300

2022-01-19T13:39+0300

ekonomi

porsche

soruşturma

rekabet kurumu

volkswagen (vw)

audi

audi ag

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Küle, toplantıda, Kurul kararıyla Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, Dr. Ing. h.c. F., Porsche AG ve Volkswagen AG hakkında, 'Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerde' bulunup bulunmadığının tespit edilmesi için soruşturma açıldığını ifade etti.Yazılı savunma sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan sözlü savunma toplantısının, internet ve kurum salonlarında izlenebildiğini belirten Küle, Kurulun, Bayerische Motoren Werke AG'nin savunmasının ticari sır içeren kısmının gizli oturumda dinlenmesi talebini kabul ettiğini bildirdi.Küle, gizlilik içeren bölümlerin savunmalar tamamlandıktan sonra dinleneceğini dile getirerek, sözü soruşturma heyetine bıraktı.Soruşturma heyeti temsilcisi, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren ve "Beşli Grup" üyeleri olarak anılan orijinal parça üreticilerinin (Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG (Mercedes-Benz AG), Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ve Volkswagen AG), binek minibüsler dahil, binek araç pazarında bileşen geliştirme ve üretimi, egzoz arıtma, emisyon standartlarını da içerecek şekilde ürün özellikleri, inovasyon, çevresel ve güvenlikle ilgili teknolojiler, sertifikalar ve standartlarla bunların piyasaya giriş zamanlamasına ilişkin koordinasyonlarda bulunmak suretiyle rekabet ihlaline yol açıp açmadığının incelendiğini ifade etti.Temsilci, radar hız kontrol (ACC) sistemlerine yönelik anlaşmayla ilgili olarak, Kabahatler Kanunu'nun 20. maddesinin 3. fıkrasında öngörülen 8 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğunu belirtti.Üstü açılabilir araçlara, benzin partikül filtrelerine (OPF) ve seçici katalitik azaltma (SCR) sistemlerine yönelik anlaşmaların Rekabet Kanunu'nun 4. maddesine aykırılık teşkil ettiğini vurgulayan temsilci, bununla birlikte söz konusu anlaşmaların Türkiye piyasalarında "doğrudan, önemli, makul, öngörülebilir ve amaçlanmış" kriterlerini birlikte sağlayan bir etki doğurmadığını kaydetti.Temsilci dosya kapsamındaki diğer iş birliklerinin, Kanunun ilgili maddesine aykırılık teşkil etmediği sonucuna varıldığını ifade etti.Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 3 Şubat'ta açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.

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porsche, soruşturma, rekabet kurumu, volkswagen (vw), audi, audi ag