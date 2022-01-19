https://tr.sputniknews.com/20220119/abd-polisinden-acil-durum-uyarisi-jokerin-araci-gotham-cityde-1052880285.html

ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de

ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de

ABD Missouri'de polis teşkilatının kendi içinde hazırladığı bir test mesajı yanlışlıkla tüm eyalet sakinlerine yollandı. Mesajda kurgusal karakter Joker'in... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T09:58+0300

2022-01-19T09:58+0300

2022-01-19T09:58+0300

abd

batman

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dc comics

missouri

acil durum

chucky

dünya

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ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayanlar, DC Comics evreninin kötülerinden ve Batman karakterinin baş düşmanı Joker'in, yine bu evrene ait ünlü 'Gotham City'de dolaştığına dair bir bildirim aldı. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi (MSHP) dün yanlışlıkla yolladığı acil durum bildiriminde Joker'in mor- yeşil aracının Gotham City'de görüldüğüne dair eyalet sakinlerini 'uyardı.' Ardından durumu açıklığa kavuşturmak isteyen MSHP kendi içlerinde yaptıkları bir denemenin yanlışlıkla herkese gönderildiğini açıkladı. Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Teksas Kamu Güvenliği Departmanı korku filmi karakteri katil bebek Chucky'nin elinde kocaman bir bıçakla oğlu Glen'i rehin almış olduğuna dair acil durumu bildirimi geçmişti. 2018'de de Hawaii eyaletinde yaşayanlar balistik füzenin üzerlerine doğru geldiği ve saklanmaları gerektiğine dair yanlış bir bildirim almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20180124/hawaii-fuze-saldirisi-alarm-vali-twitter-parola-1031943508.html

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abd, batman, joker, dc comics, missouri, acil durum, chucky