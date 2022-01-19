ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de

ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayanlar, DC Comics evreninin kötülerinden ve Batman karakterinin baş düşmanı Joker'in, yine bu evrene ait ünlü 'Gotham City'de dolaştığına dair bir bildirim aldı. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi (MSHP) dün yanlışlıkla yolladığı acil durum bildiriminde Joker'in mor- yeşil aracının Gotham City'de görüldüğüne dair eyalet sakinlerini 'uyardı.' Ardından durumu açıklığa kavuşturmak isteyen MSHP kendi içlerinde yaptıkları bir denemenin yanlışlıkla herkese gönderildiğini açıkladı. Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Teksas Kamu Güvenliği Departmanı korku filmi karakteri katil bebek Chucky'nin elinde kocaman bir bıçakla oğlu Glen'i rehin almış olduğuna dair acil durumu bildirimi geçmişti. 2018'de de Hawaii eyaletinde yaşayanlar balistik füzenin üzerlerine doğru geldiği ve saklanmaları gerektiğine dair yanlış bir bildirim almıştı.
ABD Missouri'de polis teşkilatının kendi içinde hazırladığı bir test mesajı yanlışlıkla tüm eyalet sakinlerine yollandı. Mesajda kurgusal karakter Joker'in aracının yine kurgusal şehir Gotham City'de görüldüğüne dair bir ifade yer alıyordu.
ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayanlar, DC Comics evreninin kötülerinden ve Batman karakterinin baş düşmanı Joker'in, yine bu evrene ait ünlü 'Gotham City'de dolaştığına dair bir bildirim aldı.
so you're telling me that the joker's car from 1989's cinematic masterpiece Batman is currently terrorizing gotham city, missouri pic.twitter.com/lEahgXBDYY
Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi (MSHP) dün yanlışlıkla yolladığı acil durum bildiriminde Joker'in mor- yeşil aracının Gotham City'de görüldüğüne dair eyalet sakinlerini 'uyardı.' Ardından durumu açıklığa kavuşturmak isteyen MSHP kendi içlerinde yaptıkları bir denemenin yanlışlıkla herkese gönderildiğini açıkladı.
Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Teksas Kamu Güvenliği Departmanı korku filmi karakteri katil bebek Chucky'nin elinde kocaman bir bıçakla oğlu Glen'i rehin almış olduğuna dair acil durumu bildirimi geçmişti.
2018'de de Hawaii eyaletinde yaşayanlar balistik füzenin üzerlerine doğru geldiği ve saklanmaları gerektiğine dair yanlış bir bildirim almıştı.