Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/abd-polisinden-acil-durum-uyarisi-jokerin-araci-gotham-cityde-1052880285.html
ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de
ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de
ABD Missouri'de polis teşkilatının kendi içinde hazırladığı bir test mesajı yanlışlıkla tüm eyalet sakinlerine yollandı. Mesajda kurgusal karakter Joker'in... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T09:58+0300
2022-01-19T09:58+0300
abd
batman
joker
dc comics
missouri
acil durum
chucky
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052880841_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_52ca343b35436648051be6f3e6b54f2e.jpg
ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayanlar, DC Comics evreninin kötülerinden ve Batman karakterinin baş düşmanı Joker'in, yine bu evrene ait ünlü 'Gotham City'de dolaştığına dair bir bildirim aldı. Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi (MSHP) dün yanlışlıkla yolladığı acil durum bildiriminde Joker'in mor- yeşil aracının Gotham City'de görüldüğüne dair eyalet sakinlerini 'uyardı.' Ardından durumu açıklığa kavuşturmak isteyen MSHP kendi içlerinde yaptıkları bir denemenin yanlışlıkla herkese gönderildiğini açıkladı. Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Teksas Kamu Güvenliği Departmanı korku filmi karakteri katil bebek Chucky'nin elinde kocaman bir bıçakla oğlu Glen'i rehin almış olduğuna dair acil durumu bildirimi geçmişti. 2018'de de Hawaii eyaletinde yaşayanlar balistik füzenin üzerlerine doğru geldiği ve saklanmaları gerektiğine dair yanlış bir bildirim almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20180124/hawaii-fuze-saldirisi-alarm-vali-twitter-parola-1031943508.html
batman
missouri
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052880841_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0b00ff1aeb46a965593f31df4318d00b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, batman, joker, dc comics, missouri, acil durum, chucky

ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de

09:58 19.01.2022
© AFP 2021 / JOEL SAGETJoker
Joker - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / JOEL SAGET
Abone ol
ABD Missouri'de polis teşkilatının kendi içinde hazırladığı bir test mesajı yanlışlıkla tüm eyalet sakinlerine yollandı. Mesajda kurgusal karakter Joker'in aracının yine kurgusal şehir Gotham City'de görüldüğüne dair bir ifade yer alıyordu.
ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayanlar, DC Comics evreninin kötülerinden ve Batman karakterinin baş düşmanı Joker'in, yine bu evrene ait ünlü 'Gotham City'de dolaştığına dair bir bildirim aldı.
Missouri Eyaleti Otoyol Devriyesi (MSHP) dün yanlışlıkla yolladığı acil durum bildiriminde Joker'in mor- yeşil aracının Gotham City'de görüldüğüne dair eyalet sakinlerini 'uyardı.' Ardından durumu açıklığa kavuşturmak isteyen MSHP kendi içlerinde yaptıkları bir denemenin yanlışlıkla herkese gönderildiğini açıkladı.
Ülkede daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçen yıl Teksas Kamu Güvenliği Departmanı korku filmi karakteri katil bebek Chucky'nin elinde kocaman bir bıçakla oğlu Glen'i rehin almış olduğuna dair acil durumu bildirimi geçmişti.
2018'de de Hawaii eyaletinde yaşayanlar balistik füzenin üzerlerine doğru geldiği ve saklanmaları gerektiğine dair yanlış bir bildirim almıştı.
Hawaii-Honolulu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2018
DÜNYA
Hawaii'deki hatalı füze saldırısı alarmının geç düzeltilmesinin sebebi belli oldu: Vali, Twitter şifresini unutmuş
24 Ocak 2018, 11:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:28Kırıkkale'de servis midibüsü tren yoluna devrildi: 15 işçi yaralandı
10:25Türkiye ile Ermenistan arasında uçuşlar şubat ayında başlıyor
10:19Dev kedi Kefir: 'O kadar büyük ki herkes köpek zannediyor'
10:17Güney Afrika'da araştırma: Hayvanat bahçesi bakıcıları, hayvanlara Kovid-19 bulaştırdı
10:13Direksiyon sınavında başarısız olan öğrencinin ailesi, öğretmene saldırdı
10:06BAE ile swap anlaşması imzalandı
10:04Belediye başkanlığını bırakan Rasim Arı, AK Parti'den de istifa etti
09:58ABD polisinden 'acil durum uyarısı': Joker'in aracı Gotham City'de
09:57Bulgarlar PCR zorunluluğu öncesi Edirne'ye akın etti: Bagajları doldurup ayrıldılar
09:50Asistan doktorları rehin alan kişi tutuklandı
09:47TMO, 335 bin ton buğday ithal edecek
09:42Kapısının önünden 10 çift ayakkabı çalındı: 'Notu görene kadar bir şey yapmayacaktım'
09:332022'nin ilk dolunayı dünyanın dört bir yanından görüntülendi
09:06Bloomberg: Kahramanmaraş'taki patlama petrol fiyatlarına yansıdı
08:52Bella Hadid, mutfak hünerlerini sergiledi: Sarma yaptı
08:4950 ilde eğitime kar engeli
08:28TÜSEDAD Başkanı: Nisan gibi et ve süt açığı olacak, ürünler o kadar pahalı olacak ki alınamayacak
08:22Google Play Store'da 23 oyun ve uygulama ücretsiz oldu
08:16Sözcü yazarı Öztürk: CHP'li belediye başkanları eylem hazırlığında
08:01Hürriyet yazarı Selvi: İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek