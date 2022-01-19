https://tr.sputniknews.com/20220119/bakirkoyde-yuruyus-yapan-kisi-6-kopegin-saldirisina-ugradi-1052904323.html

Bakırköy'de yürüyüş yapan kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı

Bakırköy'de yürüyüş yapan kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı

Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişi başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan adamın yaşadıkları... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:23+0300

2022-01-19T18:23+0300

2022-01-19T18:23+0300

türkiye

istanbul

köpek

bakırköy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052904152_0:18:2000:1143_1920x0_80_0_0_70e1439d5be8c70dbee18592b208db3a.jpg

İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan Karaağaç ezilme tehlikesi geçirdi. Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı. Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi.

türkiye

istanbul

bakırköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, köpek, bakırköy