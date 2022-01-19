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Bakırköy'de yürüyüş yapan kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı
Bakırköy'de yürüyüş yapan kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı
Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişi başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan adamın yaşadıkları... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T18:23+0300
2022-01-19T18:23+0300
türkiye
istanbul
köpek
bakırköy
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İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan Karaağaç ezilme tehlikesi geçirdi. Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı. Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi.
türkiye
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istanbul, köpek, bakırköy

Bakırköy'de yürüyüş yapan kişi 6 köpeğin saldırısına uğradı

18:23 19.01.2022
© DHAköpek - saldırı
köpek - saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Bakırköy sahilinde yürüyüş yapan bir kişi başıboş halde gezen 6 köpek aynı anda saldırdı. Etrafını saran köpeklerin saldırısında yaralanan adamın yaşadıkları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul Bakırköy'de bir kişi, Ataköy sahil yolunda yürüyüş yaparken 6 köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken kendisini yola atan Karaağaç ezilme tehlikesi geçirdi.
Adama yardım etmeye çalışan bir kişi saldıran köpekleri olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan kişi, ayağa kalktığı sırada tekrar saldırmaya başlayan köpekleri görünce yoldan geçen araçlardan birisine binmek istedi ancak hiç bir sürücü onu aracına almadı.
Birçok yerinden ısırılan ve 10 gün rapor alan adamın Bakırköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açacağı belirtildi.
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