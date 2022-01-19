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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştuğu konuşma esnasında, muhtar adaylarına ikram edilen trileçeleri göstererek, "Bu trileçeleri niye yemediniz?" diye... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:17+0300
2022-01-19T16:17+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
türkiye
tatlı
yemek
muhtar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Konuşması sırasında misafirlere ikram edilen trileçelerin henüz yenmediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha. Bu trileçeleri niye yemediniz?' dedi.Muhtarlar bunun üzerine Erdoğan'ı alkışladı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-universite-ogrencisine-altin-bilezik-hediye-etti-1052791135.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, tatlı, yemek, muhtar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?

16:17 19.01.2022
© AACumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştuğu konuşma esnasında, muhtar adaylarına ikram edilen trileçeleri göstererek, "Bu trileçeleri niye yemediniz?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.
Konuşması sırasında misafirlere ikram edilen trileçelerin henüz yenmediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha. Bu trileçeleri niye yemediniz?' dedi.
Muhtarlar bunun üzerine Erdoğan'ı alkışladı.
Aydın'da dün katıldığı bir programda kendisiyle hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen üniversite öğrencisi Tuğçe Öktem'in doğum günü olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öktem'e doğum günü hediyesi olarak bilezik hediye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencisine altın bilezik hediye etti
16 Ocak, 21:28
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