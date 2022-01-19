https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogandan-muhtarlara-bu-trileceleri-niye-yemediniz-1052897590.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştuğu konuşma esnasında, muhtar adaylarına ikram edilen trileçeleri göstererek, "Bu trileçeleri niye yemediniz?" diye... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:17+0300

2022-01-19T16:17+0300

2022-01-19T16:17+0300

yaşam

recep tayyip erdoğan

türkiye

tatlı

yemek

muhtar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Konuşması sırasında misafirlere ikram edilen trileçelerin henüz yenmediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha. Bu trileçeleri niye yemediniz?' dedi.Muhtarlar bunun üzerine Erdoğan'ı alkışladı.

https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-universite-ogrencisine-altin-bilezik-hediye-etti-1052791135.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, tatlı, yemek, muhtar