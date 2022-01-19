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https://tr.sputniknews.com/20220119/cumhurbaskani-erdogandan-muhtarlara-bu-trileceleri-niye-yemediniz-1052897590.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştuğu konuşma esnasında, muhtar adaylarına ikram edilen trileçeleri göstererek, "Bu trileçeleri niye yemediniz?" diye... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T16:17+0300
2022-01-19T16:17+0300
2022-01-19T16:17+0300
yaşam
recep tayyip erdoğan
türkiye
tatlı
yemek
muhtar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Konuşması sırasında misafirlere ikram edilen trileçelerin henüz yenmediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yalnız bu trileçeleri yemediniz ha. Bu trileçeleri niye yemediniz?' dedi.Muhtarlar bunun üzerine Erdoğan'ı alkışladı.
https://tr.sputniknews.com/20220116/cumhurbaskani-erdogan-universite-ogrencisine-altin-bilezik-hediye-etti-1052791135.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, tatlı, yemek, muhtar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhtarlara: Bu trileçeleri niye yemediniz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlarla buluştuğu konuşma esnasında, muhtar adaylarına ikram edilen trileçeleri göstererek, "Bu trileçeleri niye yemediniz?" diye sordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu.
Konuşması sırasında misafirlere ikram edilen trileçelerin henüz yenmediğini fark eden Cumhurbaşkanı Erdoğan '
Yalnız bu ' dedi. trileçeleri yemediniz ha. Bu trileçeleri niye yemediniz?
Muhtarlar bunun üzerine Erdoğan'ı alkışladı.