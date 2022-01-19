Donetsk Halk Cumhuriyeti: Cephe hattına Sağ Sektör militanlarının yeni grubu geldi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Gücü Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, “Ukrayna Ordusu 36. Tugay 1. Deniz Piyade Taburu’nun sorumluluğundaki bölgede, Pavlopol yerleşim noktası yakınlarında Sağ Sektör Gönüllü Ukrayna Kolordusu üyelerinin varlığı tespit edildi” açıklamasında bulundu.Milliyetçilere, 74. Enformasyon ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi yetkilileri ile Ukrayna’nın 5. Kanal çekim grubunun eşlik ettiğini belirten Basurin, “Kışkırtıcı hikayelerin çekimi sırasında, milliyetçilerin kendilerini asker olarak tanıtarak röportaj vermesi dikkat çekiyor” dedi.Ayrıca Ukrayna’nın Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin simgeleri bulunan araçlarla Ukrayna ordu mevzilerine mühimmat taşıdığı bildirildi.
Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Donbas’ta Ukrayna ordusunun kontrolündeki bölgede aşırı milliyetçi Sağ Sektörü örgütü üyelerinin tespit edildiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Gücü Başkan Yardımcısı Eduard Basurin, “Ukrayna Ordusu 36. Tugay 1. Deniz Piyade Taburu’nun sorumluluğundaki bölgede, Pavlopol yerleşim noktası yakınlarında Sağ Sektör Gönüllü Ukrayna Kolordusu üyelerinin varlığı tespit edildi” açıklamasında bulundu.
Milliyetçilere, 74. Enformasyon ve Psikolojik Operasyonlar Merkezi yetkilileri ile Ukrayna’nın 5. Kanal çekim grubunun eşlik ettiğini belirten Basurin, “Kışkırtıcı hikayelerin çekimi sırasında, milliyetçilerin kendilerini asker olarak tanıtarak röportaj vermesi dikkat çekiyor” dedi.
Ayrıca Ukrayna’nın Ortak Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Merkezi Temsilciliği’nin simgeleri bulunan araçlarla Ukrayna ordu mevzilerine mühimmat taşıdığı bildirildi.