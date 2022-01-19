https://tr.sputniknews.com/20220119/esine-taciz-sanigini-adliye-cikisi-otomobilinde-vurdu-1052872170.html

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

Eşine taciz sanığını adliye çıkışı otomobilinde vurdu

Kayseri'de İ.A., eşi Cansu A.ya 'cinsel taciz' ve 'şantaj' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan 35 yaşındaki Gökhan Özcan'ı, adliye çıkışı... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T00:35+0300

2022-01-19T00:35+0300

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türkiye

kayseri

taciz

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Kocasinan ilçesindeki Kayseri Adliyesi önünde meydana gelen olayda, İ.A.'nın eşi Cansu A.'ya 'Cinsel Taciz' ve 'şantaj' suçlamasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Gökhan Özcan, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gökhan Özcan adliye çıkışı kızıyla otomobiline bindi.Baba-kız adliye önünden hareket edecekleri sırada İ.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda Özcan tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken, kızı yara almadı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Özcan'ı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.Olayın şüphelisi İ.A. ise, firar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli, Kocasinan ilçesinde saklandığı evde yakalandı.Gözaltına alınan şüpheli, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğinde sağlık kontrolünden geçirilerek, polis merkezine götürüldü.

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kayseri, taciz