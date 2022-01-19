Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220119/evine-giren-kar-maskeli-silahli-soyguncu-akrabasi-cikti-1052886131.html
Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
İstanbul Bayrampaşa’da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:07+0300
2022-01-19T12:07+0300
türkiye
istanbul
bayrampaşa
hırsız
soygun
metro
akraba
akbil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052885963_0:0:880:495_1920x0_80_0_0_2b31b799f6f183ddf3560f0f918eb0fd.jpg
Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste 14 Ocak saat 15.00 sıralarında kar maskeli bir şüpheli evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açmasıyla bir anda içeri dalan şüpheli kadının başına silah dayadı.Üzerinde “Paraları ve altınları ver” yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli panikleyerek olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler A.Ü.'nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüpheli aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün akrabası olduğu ortaya çıktı.Oyuncak si̇lahmışEkipler 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., 'Nitelikli Yağma – Konut Dokunulmazlığı İhlali' suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/oyuncak-tabancali-soyguncu-kuyumcu-tarafindan-vuruldu-1051410881.html
türkiye
istanbul
bayrampaşa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052885963_110:0:770:495_1920x0_80_0_0_765d6c4b6059e3d36f5ca64b9f65cbb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, bayrampaşa, hırsız, soygun, metro, akraba, akbil

Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı

12:07 19.01.2022
© İHAEvine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA
Abone ol
İstanbul Bayrampaşa’da tanınmamak için kar maskesi takan bir şüpheli, oyuncak tabancayla akrabasının evini soymak isterken evdeki çocukların çığlıklarıyla olay yerinden kaçtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi akbil bilgilerinden yakalayarak gözaltına alındı.
Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste 14 Ocak saat 15.00 sıralarında kar maskeli bir şüpheli evin ziline basarak kapının açılmasını bekledi. Ev sahibi. A.Ü.'nün kapıyı açmasıyla bir anda içeri dalan şüpheli kadının başına silah dayadı.
Üzerinde “Paraları ve altınları ver” yazan kağıdı gösterdi. Evdeki durumu gören çocuklar bir anda çığlık atmaya başlayınca şüpheli panikleyerek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler A.Ü.'nün ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını seyretti. Şüphelinin kaçarken metroya bindiği tespit edildi. Akbil bilgilerinden HES koduna ulaşılan şüphelinin F.Ü. olduğu belirlendi. F.Ü. isimli şüpheli aynı zamanda evine girmeye çalıştığı A.Ü.'nün akrabası olduğu ortaya çıktı.

Oyuncak si̇lahmış

Ekipler 18 Ocak tarihinde F.Ü. isimli şüpheliyi, Esenler ilçesi Nine Hatun Mahallesi’nde bulunan ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Gerçekleştirilen aramalarda olayda kullanılan silahın oyuncak tabanca olduğu anlaşıldı. Kar maskesi ve olay sırasında giydiği kıyafetler de ele geçirildi.
Konu ile ilgili yakalanan F.Ü., 'Nitelikli Yağma – Konut Dokunulmazlığı İhlali' suçundan 19 Ocak tarihinde adli makamlara sevk edildi.
Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2021
TÜRKİYE
Oyuncak tabancalı soyguncu, kuyumcu tarafından vuruldu
3 Aralık 2021, 13:37
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:21Dünyanın ilk 'vegan kemanı' üretildi: Buğulanmış armut, yaban meyveleri ve kaynak suyu kullanıldı
12:21Çevre kirliliğine 2021'de 350 milyon lira ceza kesildi
12:19Almanya'da enflasyon 30 yılın zirvesinde
12:19Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz: PCR dışında testlerin çeşitlendirilmesi şart
12:15Fatih Altaylı: Kılıçdaroğlu hırslı birini düşünmüyor, bu durumda İmamoğlu da adaylıktan eleniyor
12:15Adliye çıkışı taciz ettiği kadının kocası tarafından vurulan sanık öldü
12:09Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı
12:07Evine giren kar maskeli silahlı soyguncu akrabası çıktı
12:06Prof. Dr. Naci Görür: Yunanistan'da olan deprem Marmara için çok şey ifade ediyor
12:00Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: İstanbul'da neredeyse her binada bir koronavirüs hastası var
11:59Rus Büyükelçi Yerhov, Erdoğan’ın Başdanışmanı Şener ile görüştü
11:53Cem Küçük, EYT ve 3600 ek gösterge için tarih verdi
11:52Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya gelecek
11:47Araştırma: Koronavirüs aşısının bilinen çoğu yan etkisi, aşıdan kaynaklanmıyor
11:46TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı
11:44İtalya'da 19 yıllık 'sifon davası' sonuçlandı
11:36Akkuyu Nükleer AŞ: NGS sahasının 100 kilometre yarıçapında aktif jeolojik fay hattı bulunmamakta
11:26Flash TV'nin kurucusu hayatını kaybetti
11:2314 yaşındaki çocuğa, selfie çekerken 5 köpek saldırdı
11:15AFAD'dan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için 'çığ' uyarısı