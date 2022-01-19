https://tr.sputniknews.com/20220119/hindistanda-bir-papagan-iphone-zil-sesini-profesyonelce-taklit-ediyor-1052892221.html

iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu

iPhone zil sesini taklit eden papağan viral oldu

Hindistan'da iPhone zil sesini çok başarılı bir şekilde taklit eden bir papağanın görüntüleri sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:33+0300

2022-01-19T13:33+0300

2022-01-19T13:36+0300

dünya

hindistan

iphone

papağan

taklit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/13/1052892181_0:16:666:390_1920x0_80_0_0_dcac8fe063a54c65f5f52dfe321dbb47.png

Hindistan'ın Karnatka eyaletinin başkenti Bengaluru'da bir papağan, taklit yeteneği nedeniyle sosyal viral oldu. Pooja Devaraj ve Harshith tarafından beslenen 'Gucci Gowda' isimli papağan, iPhone modeli telefonların ünlü zil sesinin neredeyse aynısını seslendirebiliyor. Bu yeteneği sayesinde görüntüleri kısa sürede çok sayıda paylaşım alan Gucci hakkında bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu muhtemelen bir papağandan duyduğum en etkileyici ses, muhteşem" yorumunda bulundu. Gucci, bir kırmızı tüylü Vosmaeri Eclectus papağanı.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, iphone, papağan, taklit