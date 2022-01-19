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https://tr.sputniknews.com/20220119/isciler-calistiklari-fabrikada-18-servis-soforunun-biraktigi-kiraathanede-5-saat-mahsur-kaldi-1052907703.html
İşçiler çalıştıkları fabrikada 18, servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat mahsur kaldı
İşçiler çalıştıkları fabrikada 18, servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat mahsur kaldı
Gaziantep’te 25 fabrika işçisi önce çalıştıkları fabrikada 18 saat, ardından ise servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat boyunca mahsur kaldı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T20:46+0300
2022-01-19T20:46+0300
türkiye
gaziantep
işçi
fabrika
mahsur kalma
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Gaziantep’te Araban’ın Elif Mahallesi’nde oturan 25 işçi, dün Yavuzeli ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının servis aracı tarafından evlerinden alındı. Saat 15.00 sıralarında fabrikaya getirilen işçiler yaklaşık 8 saat boyunca çalıştı. Mesaileri gece biten işçiler, evlerine dönmeyi planlarken, yolların kapalı olduğu ve kendilerinden sonraki mesaide çalışacak işçilerin fabrikaya gelemediğini öğrendi. Fabrika yetkilileri üretimin durmaması için fabrikada kalan işçilerden 8 saat daha çalışmasını istedi. Yaklaşık 18 saat çalışan işçiler, sabah saat 10.00 sıralarında servis araçları ile evlerine götürülmek üzere fabrikadan çıktı. Saat 12.30 sıralarında Yavuzeli ilçe merkezine ulaşan işçiler, burada yolların kapalı olması nedeniyle Araban’daki evlerine gidemedi. Bir süre Yavuzeli ilçe merkezinde bekleyen işçileri taşıyan servis aracının sürücüsü fabrika yetkililerini telefonla arayarak, durumu anlattı. Fabrikaya geri gelmesi istenen sürücü, işçileri Yavuzeli ilçe merkezinde bırakarak fabrikaya doğru hareket etti. İşçiler ise soğuk hava nedeniyle bir kıraathaneye giderek yolların açılmasını beklemeye başladı. Saatlerce kıraathanede bekleyen işçilerden bazıları kıraathanedeki masaların üzerinde uyurken kimisi ise aileleri ile telefonla görüşerek durumu anlattı. Saatlerce bekleyen işçiler, bir an önce evlerine dönebilmek için fabrika ve kurum yetkililerine ulaşarak, evlerine gitmek istediklerini belirtti. Yolların açık olmaması nedeniyle bir şey yapılamayacağı cevabını alan işçiler, kendilerini sokakta bırakıp kaçan servis şoförüne de bir türlü ulaşamadı. Yaklaşık 6 saattir kıraathanede mahsur kalan işçiler, ne yapacaklarını nerede konaklayacaklarını bilemediklerini söyleyerek, yardım çağrısında bulundu.
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gaziantep, işçi, fabrika, mahsur kalma

İşçiler çalıştıkları fabrikada 18, servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat mahsur kaldı

20:46 19.01.2022
© İHA / MAHMUT GENÇ-AW521757Kıraathanede mahsur kalan fabrika işçileri
Kıraathanede mahsur kalan fabrika işçileri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / MAHMUT GENÇ-AW521757
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Gaziantep’te 25 fabrika işçisi önce çalıştıkları fabrikada 18 saat, ardından ise servis şoförünün bıraktığı kıraathanede 5 saat boyunca mahsur kaldı.
Gaziantep’te Araban’ın Elif Mahallesi’nde oturan 25 işçi, dün Yavuzeli ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasının servis aracı tarafından evlerinden alındı. Saat 15.00 sıralarında fabrikaya getirilen işçiler yaklaşık 8 saat boyunca çalıştı. Mesaileri gece biten işçiler, evlerine dönmeyi planlarken, yolların kapalı olduğu ve kendilerinden sonraki mesaide çalışacak işçilerin fabrikaya gelemediğini öğrendi. Fabrika yetkilileri üretimin durmaması için fabrikada kalan işçilerden 8 saat daha çalışmasını istedi.

Yaklaşık 18 saat çalışan işçiler, sabah saat 10.00 sıralarında servis araçları ile evlerine götürülmek üzere fabrikadan çıktı. Saat 12.30 sıralarında Yavuzeli ilçe merkezine ulaşan işçiler, burada yolların kapalı olması nedeniyle Araban’daki evlerine gidemedi. Bir süre Yavuzeli ilçe merkezinde bekleyen işçileri taşıyan servis aracının sürücüsü fabrika yetkililerini telefonla arayarak, durumu anlattı. Fabrikaya geri gelmesi istenen sürücü, işçileri Yavuzeli ilçe merkezinde bırakarak fabrikaya doğru hareket etti.

İşçiler ise soğuk hava nedeniyle bir kıraathaneye giderek yolların açılmasını beklemeye başladı. Saatlerce kıraathanede bekleyen işçilerden bazıları kıraathanedeki masaların üzerinde uyurken kimisi ise aileleri ile telefonla görüşerek durumu anlattı. Saatlerce bekleyen işçiler, bir an önce evlerine dönebilmek için fabrika ve kurum yetkililerine ulaşarak, evlerine gitmek istediklerini belirtti.

Yolların açık olmaması nedeniyle bir şey yapılamayacağı cevabını alan işçiler, kendilerini sokakta bırakıp kaçan servis şoförüne de bir türlü ulaşamadı.
Yaklaşık 6 saattir kıraathanede mahsur kalan işçiler, ne yapacaklarını nerede konaklayacaklarını bilemediklerini söyleyerek, yardım çağrısında bulundu.
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