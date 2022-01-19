https://tr.sputniknews.com/20220119/israilden-bmgkye-iranin-nukleer-programina-karsi-acil-eylem-cagrisi-1052913107.html
İsrail'den BMGK'ye İran'ın nükleer programına karşı 'acil eylem' çağrısı
İsrail'den BMGK'ye İran'ın nükleer programına karşı 'acil eylem' çağrısı
İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, BMGK'ye İran'ın genişletmekte olduğu nükleer programına karşı 'acil harekete geçme' çağrısında bulundu. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T23:05+0300
2022-01-19T23:05+0300
2022-01-19T23:07+0300
dünya
israil
iran
viyana
gilad erdan
müzakere
nükleer program
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İsrail'in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan, bugün İran'ın nükleer programını geliştirmesinin önüne geçmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'acilen harekete geçme' çağrısı yaptı.Erdan, yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bir yol ayrımına geldi. Viyana'daki müzakereler kritik bir aşamaya geliyor ve acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Dünya, İran'ın nükleer gelişimini sürdürmesine izin veremez" ifadelerini kullandı.Tahran'ın nükleer enerjide ilerleme kaydetmesinin yalnızca bölge için değil, tüm dünya için sorun teşkil edeceğine inandığını kaydeden İsrailli büyükelçi, "Bu Konseyin yeni yıldaki kararı, Ortadoğu'nun yaşayan tek demokrasisini dışarıda bırakmaya son vermek ve bölgedeki en büyük tehditlere odaklanmak olmalı" dedi.Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan 2021'de başlayan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelere, İran'daki iktidar değişimi nedeniyle ara verilmişti.İran'ın yeni müzakere heyetinin katılımıyla görüşmelerin 7. turuna 29 Kasım'da başlanmış, karşılıklı önerilerin tartışıldığı bu turun sona ermesinin ardından 27 Aralık Pazartesi 8. tur görüşmelerine geçilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/israil-disisleri-bakani-iranin-nukleer-silah-sahibi-olmasina-izin-vermeyecegiz-1052177313.html
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İsrail'den BMGK'ye İran'ın nükleer programına karşı 'acil eylem' çağrısı
23:05 19.01.2022 (güncellendi: 23:07 19.01.2022)
İsrail'in Washington Büyükelçisi Gilad Erdan, BMGK'ye İran'ın genişletmekte olduğu nükleer programına karşı 'acil harekete geçme' çağrısında bulundu.
İsrail'in ABD Büyükelçisi Gilad Erdan, bugün İran'ın nükleer programını geliştirmesinin önüne geçmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) 'acilen harekete geçme' çağrısı yaptı.
Erdan, yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplum bir yol ayrımına geldi. Viyana'daki müzakereler kritik bir aşamaya geliyor ve acilen harekete geçilmesi gerekiyor. Dünya, İran'ın nükleer gelişimini sürdürmesine izin veremez" ifadelerini kullandı.
Tahran'ın nükleer enerjide ilerleme kaydetmesinin yalnızca bölge için değil, tüm dünya için sorun teşkil edeceğine inandığını kaydeden İsrailli büyükelçi, "Bu Konseyin yeni yıldaki kararı, Ortadoğu'nun yaşayan tek demokrasisini dışarıda bırakmaya son vermek ve bölgedeki en büyük tehditlere odaklanmak olmalı" dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 6 Nisan 2021'de başlayan İran nükleer anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelere, İran'daki iktidar değişimi nedeniyle ara verilmişti.
İran'ın yeni müzakere heyetinin katılımıyla görüşmelerin 7. turuna 29 Kasım'da başlanmış, karşılıklı önerilerin tartışıldığı bu turun sona ermesinin ardından 27 Aralık Pazartesi 8. tur görüşmelerine geçilmişti.