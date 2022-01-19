https://tr.sputniknews.com/20220119/kazakistan-kolektif-guvenlik-anlasmasi-orgutu-baris-gucleri-ulkemizden-tamamen-cekildi---1052898926.html

Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi

Kazakistan: Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü barış güçleri, ülkemizden tamamen çekildi

Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin, ülkeden tamamıyla geri çekildiklerini, Kazakistan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:28+0300

2022-01-19T16:28+0300

2022-01-19T16:31+0300

rusya

kazakistan

güç

barış

kgaö

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Kazakistan Savunma Bakanlığı Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanı Oljas Husainov düzenlediği basın toplantısında, “KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan topraklarından çekilmesi bugün tamamlandı. Personel ile askeri teçhizatın yer aldığı son uçak Almatı’dan havalandı. Şu an ülkemizin topraklarında yabancı devletlerin askeri bulunmamaktadır” dedi. Kazak Savunma Bakanlığı yetkilisinin söz konusu açıklaması, Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin, barış güçlerini taşıyan son uçakların Kazakistan topraklarından havalandığını belirtmesini izledi. KGAÖ ülkeleri Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan; ülkesinde yakıt fiyatlarına zam yapılması nedeniyle başlayan ancak kısa sürede şiddet eylemlerine dönüşen protestoları bastırmaya çalışan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısı üstüne Kazakistan’a barış gücü olarak 2 bin 30 asker ile 250 parça askeri teçhizat gönderdi. Barış güçleri Kazakistan’da bulundukları süre içinde ülkedeki önemli ordu ve devlet binaları ile sosyal açıdan mühim olan tesisleri korudu. Bu güçler, Kazakistan’daki saldırgan ve yağmacı gruplara karşı kazak güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlaraysa katılmadı. Ancak KGAÖ güçlerinin önemli tesislerin korumasını üstlenmesi ile Kazak emniyet güçleri ülkede asayişin sağlanması adına düzenlenen operasyonlara kaydırılabildi. Kazakistan’daki, KGAÖ ülkelerinin kolektif olarak gerçekleştirdikleri ilk barış gücü misyonuydu.

https://tr.sputniknews.com/20220119/son-rus-baris-gucleri-de-kazakistandan-ayrildi-1052886263.html

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rusya, kazakistan, güç, barış, kgaö