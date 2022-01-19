https://tr.sputniknews.com/20220119/son-rus-baris-gucleri-de-kazakistandan-ayrildi-1052886263.html

Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı

Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinden geri kalanını... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T12:09+0300

2022-01-19T12:09+0300

2022-01-19T12:09+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

rusya

kazakistan

rusya savunma bakanlığı

barış gücü

rus barış gücü

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Bakanlığın açıklamasında, “Barış güçlerini taşıyan Rusya’nın dört askeri uçağı Kazakistan’ın Nursultan ve Almatı havalimanlarından ayrıldı” ifadeleri kullanıldı.Uçaklarda ülkede kalan son Rus barış güçleri ve General Andrey Serdyukov’un başkanlığındaki barış gücü komuta birimi dönüş yapıyor.“Beş ülkeden barış güçlerinin oluşturduğu birlik verilen görevlerin üstesinden geldi. Barış güçlerine karşı tek bir provokasyon gerçekleştirilmesine izin verilmedi” diyen Serdyukov, Kazakistan’daki barış gücü operasyonunun tamamlandığını söyledi.'Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum'Serdyukov, “Bugün, 19 Ocak’ta barış güçlerinin son birlikleri ve komuta birimi dönüş yapıyor. Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html

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