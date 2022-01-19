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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220119/son-rus-baris-gucleri-de-kazakistandan-ayrildi-1052886263.html
Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı
Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinden geri kalanını... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T12:09+0300
2022-01-19T12:09+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
rusya
kazakistan
rusya savunma bakanlığı
barış gücü
rus barış gücü
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Bakanlığın açıklamasında, “Barış güçlerini taşıyan Rusya’nın dört askeri uçağı Kazakistan’ın Nursultan ve Almatı havalimanlarından ayrıldı” ifadeleri kullanıldı.Uçaklarda ülkede kalan son Rus barış güçleri ve General Andrey Serdyukov’un başkanlığındaki barış gücü komuta birimi dönüş yapıyor.“Beş ülkeden barış güçlerinin oluşturduğu birlik verilen görevlerin üstesinden geldi. Barış güçlerine karşı tek bir provokasyon gerçekleştirilmesine izin verilmedi” diyen Serdyukov, Kazakistan’daki barış gücü operasyonunun tamamlandığını söyledi.'Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum'Serdyukov, “Bugün, 19 Ocak’ta barış güçlerinin son birlikleri ve komuta birimi dönüş yapıyor. Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220116/kazakistandan-rus-baris-guclerini-tasiyan-19-ucak-rusyaya-ulasti--1052783834.html
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rusya, kazakistan, rusya savunma bakanlığı, barış gücü, rus barış gücü

Son Rus barış güçleri de Kazakistan'dan ayrıldı

12:09 19.01.2022
© SputnikRus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü
Rus barış güçlerini taşıyan 14 uçak Kazakistan’dan Rusya’ya döndü - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamında Kazakistan’a giden Rus barış güçlerinden geri kalanını taşıyan dört uçak Moskova’ya hareket etti.
Bakanlığın açıklamasında, “Barış güçlerini taşıyan Rusya’nın dört askeri uçağı Kazakistan’ın Nursultan ve Almatı havalimanlarından ayrıldı” ifadeleri kullanıldı.
Uçaklarda ülkede kalan son Rus barış güçleri ve General Andrey Serdyukov’un başkanlığındaki barış gücü komuta birimi dönüş yapıyor.
“Beş ülkeden barış güçlerinin oluşturduğu birlik verilen görevlerin üstesinden geldi. Barış güçlerine karşı tek bir provokasyon gerçekleştirilmesine izin verilmedi” diyen Serdyukov, Kazakistan’daki barış gücü operasyonunun tamamlandığını söyledi.

'Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum'

Serdyukov, “Bugün, 19 Ocak’ta barış güçlerinin son birlikleri ve komuta birimi dönüş yapıyor. Kazakistan halkına barış ve refah diliyorum” ifadelerini kullandı.
Kazakistan’da yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 2 Ocak’ta protestolar başlamıştı. Protestolar birkaç gün sonra kitlesel şiddet olaylarına dönüşmüş ve ülkenin birçok kentinde idari binalara saldırılmıştı. Binlerce kişi yaralanmıştı, olaylarda ölenler de mevcut. Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’ne yardım çağrısında bulunmuştu.
Yetkililere göre, 7 Ocak itibarıyla ülkenin her yerinde anayasal düzen yeniden tesis edilmişti.
Kazakistan’daki barış gücü operasyonuna Rusya, Belarus, Ermenistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katılmıştı. KGAÖ güçleri stratejik açıdan önemli yapıları korumuştu. Görevlerini başarıyla tamamlayan barış güçlerinin 13 Ocak’ta daimi olarak konuşlandıkları yerlere dönüşlerinin başladığı duyurulmuştu.
Rus barış gücünün Karabağ'a hareket etmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'dan Rus barış güçlerini taşıyan 20 uçak Rusya'ya ulaştı
16 Ocak, 12:45
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