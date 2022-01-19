https://tr.sputniknews.com/20220119/kulup-baskani-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basan-futbolcunun-lisansini-yirtti-1052891908.html

Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı

Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı

Bursa’da Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, oynadığı maçta çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ile rakip takım Samanlıspor’un soyunma odasını basan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:31+0300

2022-01-19T13:36+0300

bursa

spor

saldırı

silah

lisans

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Bursa Bölge 1. Amatör Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yalıntaşspor, 19 Aralık’ta Samanlıspor’u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp’e kırmızı kart gösterdi.2 futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gidip tehditler savurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yurt’un tabancasına el konulurken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.‘Silaha mermiyi verip kapıya dipçiğiyle vurdu’Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, maç sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:‘Özür dileyecek sandım saldırmak için geliyormuş’Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp ise, “Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de ‘Neden küfrediyorsun?’ deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar” şeklinde konuştu.3 maç men cezasını yetersiz bularak lisansını yırttıTürkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Bursa İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Barış Yurt’a gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, cezayı yetersiz bulduğunu söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20211221/kirmizi-kart-goren-futbolcu-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basti-1051966780.html

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bursa, saldırı, silah, lisans