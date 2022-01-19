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Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı
Bursa’da Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, oynadığı maçta çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ile rakip takım Samanlıspor’un soyunma odasını basan... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T13:31+0300
2022-01-19T13:36+0300
bursa
spor
saldırı
silah
lisans
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Bursa Bölge 1. Amatör Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yalıntaşspor, 19 Aralık’ta Samanlıspor’u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp’e kırmızı kart gösterdi.2 futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gidip tehditler savurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yurt’un tabancasına el konulurken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.‘Silaha mermiyi verip kapıya dipçiğiyle vurdu’Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, maç sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:‘Özür dileyecek sandım saldırmak için geliyormuş’Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp ise, “Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de ‘Neden küfrediyorsun?’ deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar” şeklinde konuştu.3 maç men cezasını yetersiz bularak lisansını yırttıTürkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Bursa İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Barış Yurt’a gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, cezayı yetersiz bulduğunu söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211221/kirmizi-kart-goren-futbolcu-tabancayla-rakip-takimin-soyunma-odasini-basti-1051966780.html
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bursa, saldırı, silah, lisans

Kulüp başkanı, tabancayla rakip takımın soyunma odasını basan futbolcunun lisansını yırttı

13:31 19.01.2022 (güncellendi: 13:36 19.01.2022)
© DHAYalıntaşspor’un kalecisi Barış Yurt, Samanlıspor'dan Hamza Tekinalp
Yalıntaşspor’un kalecisi Barış Yurt, Samanlıspor'dan Hamza Tekinalp - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© DHA
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Bursa’da Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, oynadığı maçta çıkan kavga sonrası kurusıkı tabanca ile rakip takım Samanlıspor’un soyunma odasını basan Yalıntaşspor’un kalecisi Barış Yurt’un lisansını yırtıp, takımla ilişiğini kesti.
Bursa Bölge 1. Amatör Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yalıntaşspor, 19 Aralık’ta Samanlıspor’u ağırladı. Yalıntaşspor’un 4-1 önde olduğu maçın son dakikalarında hakem, ev sahibi takımın kalecisi Barış Yurt ile rakip takım futbolcusu Hamza Tekinalp’e kırmızı kart gösterdi.
2 futbolcu, soyunma odasına gönderildi. Odadan çıkıp aracına giden Barış Yurt, kurusıkı tabancasını alarak rakip takımın soyunma odasına gidip tehditler savurdu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Yurt’un tabancasına el konulurken, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

‘Silaha mermiyi verip kapıya dipçiğiyle vurdu’

Samanlıspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Özgenç, maç sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:
“Karşılaşmanın son dakikalarında rakip takımın kalecisiyle bizim oyuncumuz Hamza Tekinalp ikili bir mücadele sonrası tartışmaya girdiler. Daha sonra rakip takım kalecisi, bizim oyuncumuza küfrettiği için tartışma büyüdü. Karşı takım kalecisi bizim oyuncumuzun boğazına sarıldığı için Hamza da karşılık verdi. Hakem, iki oyuncuya da kırmızı kart verdi. Rakip futbolcu, Hamza soyunma odasına giderken üzerine koşmaya başladı. Biz araya girerek engellemeye çalıştık. Takım arkadaşları onu uzaklaştırdı. Kısa süre sonra maç bitti. Soyunma odasına gittik. Rakip futbolcu dışarda kalıp, arabasından aldığı silahla bizim soyunma odasına girmeye kalktı. Silaha mermi verdi, kapıya dipçiğiyle vurdu. Bunu gören bizim başkan ile karşı takımın başkan yardımcısı kaleciyi uzaklaştırarak kendi soyunma odasına aldılar.”

‘Özür dileyecek sandım saldırmak için geliyormuş’

Samanlıspor Futbolcusu Hamza Tekinalp ise, “Maç sırasında top kaleye giderken omzum kaleciye çarptı. O sırada kaleci bana dönerek ağır bir küfretti. Ben de ‘Neden küfrediyorsun?’ deyince saldırdı. Boğazıma yapıştı. Ben de kendimi korumak için onu ittim. Diğer oyuncular araya girerek bizi ayırdılar. Ardından, hakem ikimize de kırmızı kart gösterdi. Ben de soyunma odasına giderken arkamdan geliyordu. Özür dileyecek diye düşündüm. Halbuki yine saldırmak için geliyormuş. Orada bana tehditlerde bulundu. Soyunma odasına gittim. Ben soyunma odasındayken olanlar olmuş. Silahla gelmiş. Ben silahı görmedim ama Mustafa başkan görmüş. Kim olsa korkuyu yaşar” şeklinde konuştu.

3 maç men cezasını yetersiz bularak lisansını yırttı

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Bursa İl Disiplin Kurulu, kırmızı kart gören Barış Yurt’a gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç men cezası verdi. Yalıntaşspor Kulüp Başkanı Samet Karanfil, cezayı yetersiz bulduğunu söyledi:
“19 Aralık Pazar günü oynanan Yalıntaşspor- Samanlıspor maçında kaleci Barış Yurt, futbol müsabakalarında emsali görülmemiş bir olaya karışmıştır. Bu olay sonrasında sadece 3 maç müsabakalardan men cezası aldı. Bir kulüp başkanı olarak benim bu cezayı kabul etmem mümkün değil. Bu tarz insanların futbol hayatının tamamen bitirilmesi gerekiyor. Kulüp başkanı olarak futbol hayatını bitirmek için Yalıntaşspor Kulüp Başkanı olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Biz de oyuncunun lisansını iptal edip yırttık.”
Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
SPOR
Kırmızı kart gören futbolcu, tabancayla rakip takımın soyunma odasını bastı
21 Aralık 2021, 12:24
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