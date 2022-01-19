https://tr.sputniknews.com/20220119/lugansk-ukrayna-donbassta-bir-yerlesimin-yakininda-silahlar-konuslandirdi-1052913941.html

Lugansk: Ukrayna, Donbass'ta bir yerleşimin yakınında silahlar konuşlandırdı

Lugansk: Ukrayna, Donbass'ta bir yerleşimin yakınında silahlar konuşlandırdı

Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LNR), Ukrayna güçlerinin Donbass’ta temas hattının yakınında uçaksavar sistemi ve... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T23:33+0300

2022-01-19T23:33+0300

2022-01-19T23:33+0300

savunma

lugansk

ukrayna

lugansk halk milisi

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Lugansk Halk Milisi Ofisi Sözcüsü İvan Filiponenko, düzenlenen basın toplantısında Ukrayna ordusunun Donbass’ta temas hattının yakınında uçaksavar sistemi ve bir zırhlı personel taşıyıcı konuşlandırdığını belirtti.Filiponenko, “Düşman, ek önlemlerdeki üçüncü maddeyi ihlal edilerek Ukrayna’nın kontrolünde bulunan topraklardaki yerleşimlerde silah ve askeri araçlar konuşlandırmaya devam ediyor” diye konuştu.LNR istihbarat birimlerinin Nijnee kasabasının yakınında askeri araç varlığını tespit ettiğine dikkat çeken Filiponenko, “Halk Milisi birlikleri, mevcut ateşkes koşullarına sıkı sıkıya bağlı kalarak, komuta emriyle durumdaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın doğusundaki Donbass'ta, 27 Temmuz 2020’den bu yana Temas Grubu tarafından kararlaştırılan ek ateşkes önlemleri yürürlükte. Söz konusu önlemler ateş açılmasını, insansız hava araçlarının (İHA) kullanılmasını, yerleşim birimlerine ve yakınlarına silah ve teçhizat konuşlandırılmasını, keşif ve saldırı eylemlerinin yapılmasını tümüyle yasaklıyor. Buna rağmen Lugansk ve Donetsk yetkilileri birçok kez Ukrayna ordusunu bu hükümleri ihlal etmekle suçlamıştı.

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lugansk, ukrayna, lugansk halk milisi