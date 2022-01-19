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https://tr.sputniknews.com/20220119/mahsur-kalan-ambulanstaki-bebek-helikopterle-hastaneye-yetistirildi-1052910857.html
Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi
Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi
Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulanstaki 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T22:14+0300
2022-01-19T22:14+0300
türkiye
adana
bebek
ambulans
fahrettin koca
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Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Mersin'de 27 günlük bir bebek, sağlık sorunları sebebiyle ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.Yeni doğan bebeği Gaziantep'e götüren ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.İş makinelerinin çalışması sonucu, Nurdağı mevkisindeki hastaya ulaşan Osmaniye'den yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter talebinde bulundu.İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bebeği alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Suriyeli olduğu belirtilen bebek, hastanede tedaviye alındı.Bakan Koca: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdırSağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahatsızlanan bir bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, şu ifadelere yer verdi: “Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin’den sevk edilen hasta için Nurdağı’nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır” ifadelerini kullandı.
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adana, bebek, ambulans, fahrettin koca

Mahsur kalan ambulanstaki bebek helikopterle hastaneye yetiştirildi

22:14 19.01.2022
© İHA / SELÇUK KAYAOsmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans içerisinde mahsur kalan 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda ambulans içerisinde mahsur kalan 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© İHA / SELÇUK KAYA
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Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulanstaki 27 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Bakan Koca, görüntüleri, paylaşarak, "Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi" ifadelerini kullandı.
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Mersin'de 27 günlük bir bebek, sağlık sorunları sebebiyle ambulansla Gaziantep'e sevk edildi.
Yeni doğan bebeği Gaziantep'e götüren ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.
İş makinelerinin çalışması sonucu, Nurdağı mevkisindeki hastaya ulaşan Osmaniye'den yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter talebinde bulundu.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bebeği alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Suriyeli olduğu belirtilen bebek, hastanede tedaviye alındı.

Bakan Koca: Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rahatsızlanan bir bebeğin helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilme anının görüntülerini sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.
Bakan Koca paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
“Bir bebeğin hastalığı onca insanı bir araya getirdi. Helikopter ambulans otobana indi, Mersin’den sevk edilen hasta için Nurdağı’nda yol artık açıktı. Bebeği kar engeline rağmen Adana Şehir Hastanemize nakleden arkadaşlarım, sağ olun. Sizlere ne kadar saygı duyulsa azdır” ifadelerini kullandı.
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