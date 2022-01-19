Rusya'nın ABD ile NATO'ya sunduğu güvenlik garantilerini kapsayan anlaşma taslakları

9 maddeden oluşan taslak metninde güç kullanma tehdidinden kaçınma, askeri faaliyetlerin şeffaflığı, NATO'nun Doğu'ya daha fazla genişlemesini engelleyen yükümlülüklerin kabul edilmesi gibi öneriler var.Moskova'nın hazırladığı güvenlik garantileri anlaşma taslağına dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.
Rusya ile ABD ve NATO ülkeleri arasında Aralık 2021'de Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından sunulan güvenlik garantileri anlaşma taslağı ile ilgili müzakereler gerçekleştirildi.
9 maddeden oluşan taslak metninde güç kullanma tehdidinden kaçınma, askeri faaliyetlerin şeffaflığı, NATO'nun Doğu'ya daha fazla genişlemesini engelleyen yükümlülüklerin kabul edilmesi gibi öneriler var.
Moskova'nın hazırladığı güvenlik garantileri anlaşma taslağına dair ayrıntılı bilgiler, Sputnik'in infografiğinde.