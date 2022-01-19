https://tr.sputniknews.com/20220119/sahra-colune-kar-yagdi-1052899216.html

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Dünyanın en büyük çölü Sahra'da kar yağdı. Yerel halk Sahra Çölü'nde oldukça nadir görülen kar yağışından dolayı şaşkınlığa uğradı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:31+0300

2022-01-19T16:31+0300

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yaşam

kar yağışı

kar

sahra çölü

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Yazın 58 derece sıcaklığa ulaşan Sahra Çölü’ne, sıcaklığın sıfırın altına düşmesiyle kar yağdı.Dünyanın en büyük çölü, yağış sonrası ince bir kar tabakasıyla kaplandı. Kar yağışının nadiren görüldüğü Cezayir’in kuzeybatısındaki Ayn Sefra’daki karlı fotoğraflar sosyal medyanın da ilgisini çekti.Fotoğrafçı Karim Bouchetata tarafından çekilen fotoğraflarda Sahra Çölü'nün Ayn Sefra bölgesinde kalan kısmındaki karla kaplı çöl alanları gözler önüne serildi.Ayn Sefra'da son 52 yılda beşinci kez kar yağışının görüldüğü belirtildi. Cezayir'in bu küçük ilçesinde daha önce 1979, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında kar yağmıştı.

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kar yağışı, kar, sahra çölü