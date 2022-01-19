https://tr.sputniknews.com/20220119/siirtte-urun-veren-asirlik-menengic-agaclari-koruma-altina-alinacak-1052903557.html

Siirt'te ürün veren asırlık menengiç ağaçları koruma altına alınacak

Siirt'te ürün veren asırlık menengiç ağaçları koruma altına alınacak

Siirt'e geçen yıl iç piyasada 300 liraya satılan bıttımın (menengiç) kilogram fiyatının, bu yıl kuraklıktan dolayı ürünün az olması ile 400 lirayı bulabileceği... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T18:02+0300

2022-01-19T18:02+0300

2022-01-19T18:02+0300

türkiye

siirt

ağaç

menengiç

siirt tarım ve orman il müdürlüğ

tillo

bıttım

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Siirt'in Tillo ilçesine bağlı Fersaf, Sinep, Halenze ve İkizbağlar köyünde yaşları 150 ile 200 yıllık olan bıttım ağaçları, Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacak.İHA'nın haberine göre Tillo ilçesi Fersaf köylünde 200 yıllık tarihi bıttım ağaçları bulunuyor. Tarım ve hayvancılık alanında birçok başarılı projeyi hayata geçirerek ilçe ve köylerde tarım ve hayvancılık alanında sürdürebilirliği devam ettiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, asırlık bıttım ağaçların koruma altına alınması için çalışmalara devam ediyor.Asırlık bıttım ağaçlarından verim alındığını dile getiren Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç, 200 yıllık olan bıttım ağaçlarının korunması konusunda çalışmalara başladıklarını söyledi.Kireç, şu açıklamalarda bulundu:

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