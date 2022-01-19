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https://tr.sputniknews.com/20220119/tem-ankara-yonu-kar-nedeniyle-kapandi-1052884884.html
TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı
TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı
Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T11:46+0300
2022-01-19T11:46+0300
2022-01-19T11:47+0300
yaşam
ankara
türkiye
tem otoyolu
kar
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.
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ankara, türkiye, tem otoyolu, kar
TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı 11:46 19.01.2022 (güncellendi: 11:47 19.01.2022)
Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.
Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.
Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.
Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.