https://tr.sputniknews.com/20220119/tem-ankara-yonu-kar-nedeniyle-kapandi-1052884884.html

TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı

TEM Ankara otoyolu, kar yağışı nedeniyle kapandı

Kar yağışı TEM'de ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bolu Yeniçağ mevkiinde kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı. 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T11:46+0300

2022-01-19T11:46+0300

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yaşam

ankara

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tem otoyolu

kar

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Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Yeniçağa mevkisinde kar yağışı ve buzlanma sonucu kayan araçlar nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı.Otoyolun Doğu gişeleri ile Yeniçağa kesiminde kar yağışı etkili oluyor.Güzergahta kar yağışı ve buzlanma, zaman zaman araçların kaymasına neden oluyor. Hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği bölgede, Ankara yönüne ulaşım sağlanamıyor.Uzun araç kuyruğu oluşan güzergahta, ekipler kayan ve kazaya karışan araçların kurtarılmasına yönelik çalışma yürütüyor.

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ankara, türkiye, tem otoyolu, kar