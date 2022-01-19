https://tr.sputniknews.com/20220119/yurt-disina-satilan-atil-ucak-12-parcaya-bolunerek-tasindi-1052876736.html

Yurt dışına satılan atıl uçak 12 parçaya bölünerek taşındı

Yurt dışına satılan atıl uçak 12 parçaya bölünerek taşındı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den bu yana atıl durumda bekletilen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim için kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T06:12+0300

2022-01-19T06:12+0300

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atatürk havalimanı

uçak

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Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Ortadoğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı’na gönderildi.Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Orta Doğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.

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atatürk havalimanı, uçak