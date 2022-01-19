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Yurt dışına satılan atıl uçak 12 parçaya bölünerek taşındı
Yurt dışına satılan atıl uçak 12 parçaya bölünerek taşındı
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den bu yana atıl durumda bekletilen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim için kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak... 19.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-19T06:12+0300
2022-01-19T06:12+0300
atatürk havalimanı
uçak
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Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Ortadoğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı’na gönderildi.Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Orta Doğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.
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atatürk havalimanı, uçak

Yurt dışına satılan atıl uçak 12 parçaya bölünerek taşındı

06:12 19.01.2022
© AAAtıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak
Atıl durumdaki Airbus tipi uçak eğitim için kullanılacak - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
© AA
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İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den bu yana atıl durumda bekletilen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim için kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, 12 parçaya bölünerek 9 TIR ile Atatürk Havalimanı’ndan Avcılar Ambarlı Limanı’na götürüldü.
Bir Türk havayolu firmasında 2001 yılına kadar taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, eğitim cihazı olarak kullanılacak.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2001'den beri bekletilen uçak, bir Ortadoğu ülkesinde eğitim alanında kullanılması için 12 parça halinde 9 tır ile Ambarlı Limanı’na gönderildi.
Parçalara bölünen yolcu uçağının Atatürk Havalimanı’ndan Ambarlı Limanı’na sevki sırasında polis ekipleri de eşlik etti.
Projeyi gerçekleştiren firma yetkilisi Emre Özkul, uçağın ömrünü tamamlamış halde 2001 yılından bu yana beklediğini söyledi.
Özkul, "Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi şeklinde ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor. İleride bir Orta Doğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek." dedi.
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