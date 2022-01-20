https://tr.sputniknews.com/20220120/ali-babacandan-abdullah-gul-aciklamasi-aktif-siyasette-yer-almayacak-1052940929.html

Ali Babacan'dan Abdullah Gül açıklaması: Aktif siyasette yer almayacak

Ali Babacan'dan Abdullah Gül açıklaması: Aktif siyasette yer almayacak

DEVA Genel Başkanı Babacan, Abdullah Gül ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Partimizle formel ya da informel... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:08+0300

2022-01-20T15:08+0300

2022-01-20T15:10+0300

abdullah gül

politika

ali babacan

siyaset

ittifak

demokrasi ve atılım partisi (deva)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/16/1044561842_0:0:613:344_1920x0_80_0_0_cce7caf7791ed43cf13c2e4b64befbbc.jpg

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Çeşitli eylem planları hazırladıklarını aktaran Babacan, tarım, afet yönetimi, sosyal politikalar ve dijital dönüşümler konusundaki eylem planlarını açıkladıklarını, 3 konuda da eylem planlarının hazır olduğunu ve çok kısa süre içinde paylaşacaklarını söyledi.‘AK Parti'de iken orada da planlama ve programlama alanında çok emeğim var’Bütün eylem planlarının tarihinin ve bütçesinin belirlendiğini anlatan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmalarıBabacan, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ ile ilgili çalışmaları 2020 yılının aralık ayında tamamladıklarını, kamuoyuyla paylaşmadıklarını, çünkü parlamenter sistemin bir anayasa değişikliğiyle, anayasa değişikliğinin ise parlamentoda nitelikli çoğunlukla mümkün olduğunu kaydetti.Babacan, bu kapsamda diğer siyasi partilerle ikili görüşmelere başladıklarını anlattı:İttifak açıklaması: Bugün itibarıyla bir kararımız yokBabacan, bir ittifak içinde yer alıp yer almayacakları sorusuna, "DEVA Partisi şu anda herhangi bir ittifak içinde yer almıyor. Şu ana kadar diğer partilerle yaptığımız somut iş birliği anlamında parlamenter sistem çalışması oldu. Önümüzdeki süreçte biz herhangi bir ittifakta yer alır mıyız yoksa seçimlere tek başımıza mı gireriz bunun kararını oluşturacağız, bugün itibarıyla bir kararımız yok. Tabi ki yaptığımız hazırlıkları ittifakta olursak ittifak masasına koyarız, çünkü bunlar ülkemiz için yaptığımız hazırlıklar. Başka fikri olanlar da koyar" yanıtını verdi.Bir basın mensubunun ‘devr-i sabık’ yaratıp yaratmayacaklarını sorması üzerine Babacan, hukuk devletinde her şeyin hukukla yürüdüğünü, hukuk devletine inandıklarını, sıkıntılı konulara zamanı gelince yargının bakacağını, ama rövanşizm içinde olmadıklarını dile getirdi.‘Abdullah Gül’ün partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok’Abdullah Gül ile görüşüp görüşmedikleri sorusuna da yanıt veren Babacan, "İnsani ilişkilerimiz sürüyor. 3-4 ayda bir oturup ev sohbeti yapıyoruz. Hem bir siyasetçi hem de bir devlet adamı olarak tecrübelerini önemsiyorum. Tecrübelerinden istifade ediyoruz. Kendisi aktif siyasette olmayacağını söyledi. Dolayısıyla partimizle formel ya da informel bir ilişkisi yok. Partimiz kurulurken fikri desteğini verdi, yeni bir partinin Türkiye için çok gerekli olduğunu ifade etti" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211229/abdulkadir-selvi-anlatti-kilicdaroglu-abdullah-gulu-neden-devre-disina-itti-1052217717.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abdullah gül, ali babacan, siyaset, ittifak, demokrasi ve atılım partisi (deva)