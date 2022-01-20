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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile bir araya geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile bir araya geldi
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T20:39+0300
2022-01-20T20:39+0300
politika
ankara
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
muhittin böcek
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Ankara’da bir dizi temasta bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.Böcek, planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda alt yapıdan, sosyal hizmete, çevreden turizme gerçekleştirilen proje ve hizmetleri anlattı.Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirilen tarıma yönelik projeler ve insan odaklı hizmetlerle ilgili bilgiler de verdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Antalyalılara sevgi ve selamlarını iletti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de ziyarette bulundu. Çalışmaları hakkında Meral Akşener’e de bilgi veren Başkan Böcek, “Birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla Antalyamız için hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.
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ankara, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, muhittin böcek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Kılıçdaroğlu ve Akşener ile bir araya geldi

20:39 20.01.2022
© İHAAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Ankara’da ziyaret etti.
Ankara’da bir dizi temasta bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti.
Böcek, planlı, kurallı, kimlikli kent hedefi doğrultusunda alt yapıdan, sosyal hizmete, çevreden turizme gerçekleştirilen proje ve hizmetleri anlattı.
Başkan Böcek, yerelden kalkınma hedefiyle hayata geçirilen tarıma yönelik projeler ve insan odaklı hizmetlerle ilgili bilgiler de verdi. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kemal Kılıçdaroğlu, Antalyalılara sevgi ve selamlarını iletti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı’nın diğer ortağı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de ziyarette bulundu.
Çalışmaları hakkında Meral Akşener’e de bilgi veren Başkan Böcek, “Birlik ve beraberlik içinde, azim ve kararlılıkla Antalyamız için hizmetlerimize devam ediyoruz” dedi.
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