https://tr.sputniknews.com/20220120/antalyada-ceset-arama-calismalarini-izlemek-isteyen-gencler-surunerek-olay-yerine-yaklasti-1052958166.html

Antalya'da ceset arama çalışmalarını izlemek isteyen gençler, sürünerek olay yerine yaklaştı

Antalya'da ceset arama çalışmalarını izlemek isteyen gençler, sürünerek olay yerine yaklaştı

Antalya’da emlak zengini kadının, arkadaşı tarafından öldürüldüğünün itiraf edilmesinin ardından başlatılan ceset arama çalışmalarına ara verildi. Çalışmalarda... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T23:18+0300

2022-01-20T23:18+0300

2022-01-20T23:25+0300

türkiye

antalya

ceset

cinayet

olay yeri inceleme

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Edinilen bilgiye göre, Konya’da yaşayan 3 çocuk annesi Kerziban Keskin, geçen yıl ekim ayının ilk haftasında Antalya’nın Serik ilçesinde yaşayan H.D. isimli kadın arkadaşının yanına geldi. Keskin, Serik’e geldikten 20-25 gün sonra ortadan kayboldu. Keskin’in Konya’da yaşayan çocukları, anneleri hakkında kayıp başvurusunda bulundu. 83 gündür kayıp emlak zengini Kerziban Keskin’in öldürüldüğü ortaya çıktıFox TV'de yayınlanan 'Fulya Öztürk ile Umudun Olsun' programına bağlanan R.B., canlı yayında gözyaşları içerisinde cinayet itirafında bulundu. Şahıs, Keskin’in H.D. tarafından boğularak öldürüldüğünü, ardından da cesedin 2 gün evde bekletildiğini anlattı. Şahıs, Kerziban Keskin’in cesedini ortadan kaldırmak için plan yaptıklarını ve cesedi benzinle evin banyosunda yaktıklarını söyledi. Şahıs, “H.D., bu vahşi eylemde başarılı olmayınca cesedi parçalara ayırdı" diye konuştu. Şahsın açıklamalarının ardından Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyonlar yaptı. İstanbul’da R.B. ve eşi İ.B., Antalya’da ise H.D. ve dini nikahlı eşi R.Ç. gözaltına alındı. Polis ekipleri ise gözaltına alınan şahıslardan önce H.D.'yi olay yerine getirerek cesedin arama çalışmasına başladı. Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yazıt Tepesi’nde bir noktaya gelen ekipler, bu alanı güvenlik şeridi ile çevirdi. Kimsenin yaklaşmasına izin verilmeyen bölgede, şahsın gösterdiği alanda kepçeler ile arama çalışması gerçekleştirildi. Bir süre sonra olay yerine İstanbul’dan uçakla getirilen R.B. de getirildi. Kadavra köpeklerin de destek vermesi ile yapılan çalışmalarda bulunan her delile parçasına el konuldu. Çalışmaları merak eden onlarca vatandaş ise olay yerine koştu. Bazı meraklı gençler ise yerde sürünerek çalışmaları izledi. Çalışmaların yarın sabah saatlerinden itibaren tekrar devam edeceği bildirildi.

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antalya, ceset, cinayet, olay yeri inceleme