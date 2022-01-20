https://tr.sputniknews.com/20220120/arac-kiralama-sektorune-kara-liste-uyarisi-1052925875.html

Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) araç kiralama sektöründe kullanılan "kara liste" yazılımı uygulamasına son verilmesini ihtar etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T10:01+0300

2022-01-20T10:01+0300

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ekonomi

kara liste

otomobil

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

ikinci el

ikinci el otomobil

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve "kara liste" özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi konusunda duyuru yayımladı.Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği tespitlerine yer verildi.Bu yazılımların, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı belirtilen kararda, böylece kişisel verilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı kaydedildi.Hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi çağrısıKVKK, hukuksuz "kara liste" uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaparak, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğini belirtti.KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak "kara liste" uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.

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