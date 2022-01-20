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https://tr.sputniknews.com/20220120/arac-kiralama-sektorune-kara-liste-uyarisi-1052925875.html
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) araç kiralama sektöründe kullanılan "kara liste" yazılımı uygulamasına son verilmesini ihtar etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T10:01+0300
2022-01-20T10:01+0300
ekonomi
kara liste
otomobil
kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)
ikinci el
ikinci el otomobil
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve "kara liste" özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi konusunda duyuru yayımladı.Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği tespitlerine yer verildi.Bu yazılımların, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı belirtilen kararda, böylece kişisel verilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı kaydedildi.Hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi çağrısıKVKK, hukuksuz "kara liste" uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaparak, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğini belirtti.KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak "kara liste" uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
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kara liste, otomobil, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), ikinci el, ikinci el otomobil

Araç kiralama sektörüne kara liste uyarısı

10:01 20.01.2022
© AAOtomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç
Otomobil - Otomotiv - Sıfır Araba - Sıfır Araç - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© AA
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Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) araç kiralama sektöründe kullanılan "kara liste" yazılımı uygulamasına son verilmesini ihtar etti.
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), araç kiralama sektöründe, bazı kişilerce kiralama şirketlerine sunulan ve "kara liste" özelliği de içeren araç kiralama yazılımı uygulamasına son verilmesi konusunda duyuru yayımladı.
Resmi Gazete'de yayımlanan KVKK kararına göre, bu yazılımların, araç kiralayan kişilerin, araç kullanım sürecinde meydana gelen olumsuzlukları veya araç kiralama şirketlerinin bu kişiler hakkındaki olumsuz yorumları da içeren "kara liste" bilgilerini de içerdiğini ve bu bilgilerin firmalar tarafından sonraki kiralamalar için karar verilirken kullanılmak üzere işlendiği tespitlerine yer verildi.
Bu yazılımların, bir firma tarafından girilen bilgilerin diğer araç kiralama şirketleri tarafından görüntülenmesine olanak veren sistemler olarak tasarlandığı belirtilen kararda, böylece kişisel verilerin karşılıklı olarak paylaşıldığı kaydedildi.

Hukuka aykırı uygulamaya son verilmesi çağrısı

KVKK, hukuksuz "kara liste" uygulamaları kapsamında kişisel veri işlenmesi halinde araç kiralama şirketleri ile yazılım şirketlerinin ortak veri sorumlusu olarak değerlendirileceğine vurgu yaparak, hukuka aykırı bu uygulamalara son verilerek, veri işleme süreçlerinin kanuna uygun olmasını teminen gerekli teknik ve idari tedbirlerin veri sorumlularınca alınması gerektiğini belirtti.
KVKK, yasa hükümlerine aykırı olarak "kara liste" uygulamasına başvuran veri sorumluları hakkında kişisel verileri koruma kanunu hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
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