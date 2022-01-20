https://tr.sputniknews.com/20220120/arastirma-bitter-cikolata-kanserle-mucadeleye-yardim-ediyor-1052941931.html
Araştırma: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor
Araştırma: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor
Yapılan bir araştırmada bitter çikolatanın içeriğinde magnezyum bulunduğu belirtilerek, magnezyumun da vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit role... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T15:48+0300
2022-01-20T15:48+0300
2022-01-20T15:54+0300
yaşam
bilim insanları
kanser
çikolata
cambridge üniversitesi
araştırma
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Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bitter çikolata tüketmenin kanserle mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya koydu.Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.Magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.'Kanında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisi daha az etkili'Cell dergisinde yayınlanan makalede yer verilen araştırma sonuçları, gerçek kanser hastalarından elde edilen ve bu teoriyi destekleyen verileri de içeriyordu. Buna göre, kanlarında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisinin daha az etkili olduğu görüldü.Beslenme uzmanı Sarah Brookes, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://tr.sputniknews.com/20211119/sarap-cikolata-ve-kahve-kalp-sagligi-icin-iyi-mi-yoksa-kotu-mu-1050971099.html
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bilim insanları, kanser, çikolata, cambridge üniversitesi, araştırma
Araştırma: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor
15:48 20.01.2022 (güncellendi: 15:54 20.01.2022)
Yapılan bir araştırmada bitter çikolatanın içeriğinde magnezyum bulunduğu belirtilerek, magnezyumun da vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit role sahip olduğunun altı çizildi.
Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bitter çikolata tüketmenin kanserle mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya koydu.
Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.
Magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.
İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.
'Kanında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisi daha az etkili'
Cell dergisinde yayınlanan makalede yer verilen araştırma sonuçları, gerçek kanser hastalarından elde edilen ve bu teoriyi destekleyen verileri de içeriyordu. Buna göre, kanlarında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisinin daha az etkili olduğu görüldü.
Beslenme uzmanı Sarah Brookes, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bitter çikolata yalnızca lezzetli olmakla kalmıyor, aynı zamanda oldukça sağlıklı. Magnezyum açısından zengin, bu da onu mükemmel bir atıştırmalık haline getiriyor. Çoğu insan magnezyum bakımından zayıftır ve yeterince magnezyum tüketmek stres, uyku, endişe ve rahatlamaya yardımcı olabilir. Bitter çikolata ayrıca demir, bakır, potasyum, kalsiyum ve fosforun yanı sıra lif, antioksidanlar ve genel bağırsak sağlığınız için faydalı olan polifenoller ve flavanoller gibi bitki bileşikleri bakımından da zengindir. Bu noktada önemli olan, ham kakao içeriğinin yüzde 70'in üzerinde olduğu çikolataları tercih etmek. Kakao tozu ile sıcak çikolata gibi içecekler de yapabilirsiniz.”