https://tr.sputniknews.com/20220120/arastirma-bitter-cikolata-kanserle-mucadeleye-yardim-ediyor-1052941931.html

Araştırma: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor

Araştırma: Bitter çikolata kanserle mücadeleye yardım ediyor

Yapılan bir araştırmada bitter çikolatanın içeriğinde magnezyum bulunduğu belirtilerek, magnezyumun da vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit role... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:48+0300

2022-01-20T15:48+0300

2022-01-20T15:54+0300

yaşam

bilim insanları

kanser

çikolata

cambridge üniversitesi

araştırma

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Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, bitter çikolata tüketmenin kanserle mücadeleye yardımcı olduğunu ortaya koydu.Çikolatanın içerisindeki magnezyumun vücudun bağışıklık tepkisini güçlendirmede kilit rol üstlendiğini belirten bilim insanları, insan vücudunun kanserle mücadeledeki temel silahı olan 'T hücrelerinin' yalnızca magnezyum bakımından zengin olan ortamlarda etkili olduğunu tespit etti.Magnezyum bitter çikolatanın yanı sıra, yeşil sebzelerde, kepekli ekmekte, fındıkta, avokadoda ve esmer pirinçte de bulunuyor.İsviçre'deki Basel Üniversitesi'nden Prof. Dr. Christoph Hess, konuya ilişkin açıklamasında, "Bunu klinik olarak hastalar üzerinde gözlemleyip doğrulayabilmek için tümörlerdeki magnezyumu hedeflenen bir şekilde artırmanın yollarını arıyoruz" dedi.'Kanında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisi daha az etkili'Cell dergisinde yayınlanan makalede yer verilen araştırma sonuçları, gerçek kanser hastalarından elde edilen ve bu teoriyi destekleyen verileri de içeriyordu. Buna göre, kanlarında magnezyum düzeyi yetersiz olan hastalarda, kansere karşı immünoterapi tedavisinin daha az etkili olduğu görüldü.Beslenme uzmanı Sarah Brookes, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://tr.sputniknews.com/20211119/sarap-cikolata-ve-kahve-kalp-sagligi-icin-iyi-mi-yoksa-kotu-mu-1050971099.html

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bilim insanları, kanser, çikolata, cambridge üniversitesi, araştırma