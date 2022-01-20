https://tr.sputniknews.com/20220120/diyarbakir-havalimaninda-seferlere-yeniden-baslandi-1052948846.html

Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı

Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı

Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T17:47+0300

2022-01-20T17:47+0300

2022-01-20T17:47+0300

türkiye

diyarbakır

kar

diyarbakır havalimanı

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Diyarbakır'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi.Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı duyuruldu.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-etkisini-surduruyor-afad-son-verileri-acikladi-1052922893.html

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diyarbakır, kar, diyarbakır havalimanı