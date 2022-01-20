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https://tr.sputniknews.com/20220120/diyarbakir-havalimaninda-seferlere-yeniden-baslandi-1052948846.html
Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı
Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T17:47+0300
2022-01-20T17:47+0300
2022-01-20T17:47+0300
türkiye
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kar
diyarbakır havalimanı
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Diyarbakır'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi.Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kar-etkisini-surduruyor-afad-son-verileri-acikladi-1052922893.html
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diyarbakır, kar, diyarbakır havalimanı
Diyarbakır Havalimanı'nda seferlere yeniden başlandı
Diyarbakır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün yapılamayan uçak seferlerine pistin kardan temizlenmesiyle yeniden başlandı.
Diyarbakır'da 2 gün boyunca etkili olan kar yağışı dün hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kar ve tipi nedeniyle dün seferlerin iptal edildiği Diyarbakır Havalimanı'nin pisti temizlendi.
Bugün karşılıklı planlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya uçak seferlerinin yapılacağı duyuruldu.