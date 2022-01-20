https://tr.sputniknews.com/20220120/doc-dr-koroglu-bogazicinde-hakkinda-disiplin-sorusturmasi-acilan-ogrenci-sayisi-500u-asti-1052940734.html

Doç. Dr. Köroğlu: Boğaziçi'nde hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısı 500'ü aştı

Doç. Dr. Köroğlu: Boğaziçi'nde hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısı 500'ü aştı

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Doç Dr. Erol Köroğlu “Bizim duyduğumuz bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T15:04+0300

2022-01-20T15:04+0300

2022-01-20T15:04+0300

seyir hali

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boğaziçi üniversitesi

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akademisyen

rektör

senato

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naci inci

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Doç. Dr. Köroğlu: Boğaziçi'nde hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısı 500'ü aştı Doç. Dr. Köroğlu: Boğaziçi'nde hakkında disiplin soruşturması açılan öğrenci sayısı 500'ü aştı

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü akademisyeni Doç. Dr. Erol Köroğlu, rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin okul bünyesindeki üç dekanı görevden alışını, öğrencilere açılan soruşturmaları ve sözleşmesi sonlandırılan öğretim üyesini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Köroğlu, dekanların görevden alınışını “Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakültesi’nin seçimle, öğretim üyelerinin verdiği oylarla belirlenmiş ve seçildikleri dönemde Boğaziçi’nin demokratik yönetişim gelenekleri doğrultusunda hiçbir yanlış adım atmamış üç insan hakkında Kasım ayında soruşturmalar açıldı. Bizim duyduğumuz bu bir sene boyunca 500’ün üzerinde öğrenciye disiplin soruşturması talebi rektörlükten fakültelere ve enstitülere yağdırıldı. Bunların yapılması gereken öğretim üyeleri belirlenerek disiplin kurulları oluşturularak yerine getirildiği halde ‘şunu eksik yaptınız. Bunu yanlış yaptınız’ diye yüzlerce suçlamadan oluşan bir disiplin soruşturmasını dekanlara açtılar. Bunun arkasından da YÖK üzerinden geçirerek belli ki cezalandırılması yönünde karar çıkarttılar. Bu doğrultuda dün rektörden yazı gelmiş. İlgili yazı diyor. Bu konuda hiçbir şey söylemiyorlar. Bu yazı ortada yok. Belli ki dekanların avukatlarının elde etmesini zorlaştıracaklar. Bu doğrultuda hemen dün geceden itibaren bütün dekanlık ve imza yetkilerini, ulaşabildikleri klasörleri kapatmış durumdalar” diye anlattı.‘Senatörlerimiz ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerimiz usulsüzlükleri mahkemeye götürdüler’Bir süredir Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun işletilmemeye çalışıldığını söyleyen Doç. Dr. Köroğlu, “Herhalde bugün de kayyum dekanlar atayarak bundan sonra bir sene boyunca gerçekleşmiş 500 soruşturmayı yeniden çıkarmayı, yüksek sayılarda disiplin soruşturmalarını çalışanlara ve öğretim elemanlarına yönelttiklerini göreceğiz. İstedikleri insanları tepeden helikopterle belli bölümlere bir gecede kurdukları hukuksuz Hukuk Fakültesi ve İletişim Fakültesi’ne yerleştirmek için bu noktaları kullanacaklar. Uzun zamandır Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu’nu işletmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Senatörlerimiz ve Üniversite Yönetim Kurulu üyelerimiz bu usulsüzlükleri geçen hafta mahkemeye götürdüler. Bununla ilgili haberler de yakında çıkacak” diye yorumladı.‘Dönem ortasında ekmeğinden etmeyi kendine yedirebilen bir yönetimle karşı karşıyayız’Doç. Dr. Köroğlu, Matematik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ravichandran’ın sözleşmesinin sonlandırılması konusunda “Öyle bir yönetimden bahsediyoruz ki deha düzeyinde eğitim ve birikimi olan Matematik bölümü öğretim üyesi Hindistan asıllı Mohan Ravichandran hocamızın YÖK sözleşmesini oradan iptal ettiriyorlar. Kendisine sorulduğu zaman rektör ‘Benim haberim yok’ diyor. Avukatının YÖK’ten talep etmesiyle resmi yazı ortaya çıkarıyor ki rektör YÖK’e yazı yazmış ‘Sonbahardaki Mohan Ravichandran’ın sözleşmesini uzatma yazımız sehven yollanmıştır. İptal edilmesini istiyoruz’ diye. Dönem ortasında ekmeğinden etmeyi kendine yedirebilen bir yönetimle karşı karşıyayız” dedi.

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2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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