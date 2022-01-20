https://tr.sputniknews.com/20220120/guney-koreli-yonetmen-bong-joon-ho-yeni-projesi-icin-robert-pattinsoni-secti-1052927059.html

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için Robert Pattinson'ı seçti

Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için Robert Pattinson'ı seçti

İngilizce dilinde olmayan bir filmle ilk kez 'En İyi Film' ödülünü alan Güney Koreli yönetmen Bong, 'Mickey7' adlı kitaptan uyarlanacak ve kendi yazıp kendi... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:08+0300

2022-01-20T11:08+0300

2022-01-20T11:08+0300

güney kore

oscar

parazit

robert pattinson

bong joon-ho

batman

film

mickey7

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2020'deki 92. Oscar töreninde 'Parasite' (Parazit) filmi sayesinde 'En İyi Yönetmen', 'En İyi Uluslararası Film' ve 'En İyi Orijinal Senaryo' ödüllerini alan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho yeni projesi için ABD'li oyuncu Robert Pattinson'ın peşinde. Hollywood Reporter sitesinin aktardığına göre Warner Bros. ile çalışacak olan Bong kendi yazıp yönettiği bir bilim kurgu filmi çekecek. Edward Ashton'ın 'Mickey7' romanından uyarlanacak bu proje için, yeni Batman filminde Batman/ Bruce Wayne karakterini canlandıran Pattinson ile görüşmeler sürüyor. Kitapta Mickey7 karakteri, 'Niflheim' adındaki bir yeri kolonileştirme görevini üstleniyor. Bu çok riskli görev sırasında hayatını kaybeden Mickey7 bir klon olarak yeniden dünyaya geliyor ama birçok şeyi hatırlayamıyor ve görev üs merkezine gittiğinde kendisinin yerini Mickey8'in aldığını görüyor. 'Parazit' filmi, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak 'En İyi Film' ödülüyle Oscar tarihine geçmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211017/robert-pattinsonli-the-batman-filminden-yeni-fragman-1049894268.html

https://tr.sputniknews.com/20210903/parazit-filminin-yapim-sirketi-turkiyeye-aciliyor-1048589615.html

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