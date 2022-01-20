https://tr.sputniknews.com/20220120/gunluk-dogalgaz-tuketiminde-yeni-rekor-1052949662.html

Günlük doğalgaz tüketiminde yeni rekor

Günlük doğalgaz tüketiminde yeni rekor

Türkiye'de dün, soğuk hava nedeniyle artan talep sonucunda yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:10+0300

2022-01-20T18:10+0300

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türkiye

doğalgaz

botaş

tüketim

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Türkiye'de kar yağışı ve soğuk hava şartları nedeniyle artan talep sonucunda dün yaklaşık 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle tüm zamanların rekoru kırıldı.BOTAŞ verilerinden derlenen bilgilere göre, doğalgaz tüketiminde günlük rekor daha önce 280 milyon metreküple 19 Ocak 2021'de gerçekleşmişti.Dün ise yaklaşık 288 milyon metreküp günlük doğalgaz tüketilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.Öte yandan, Türkiye'nin doğalgaz sistemine giren toplam miktar, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 23.2 artarak 61.6 milyar metreküpe yükselmişti.Türkiye'ye geçen yıl en fazla doğalgaz girişinin gerçekleştiği ay yaklaşık 7 milyar metreküple aralık oldu. En düşük doğalgaz girişi ise 3 milyar 658 milyon 985 bin metreküple mayısta gerçekleşti.Geçen yıl sonu itibarıyla doğalgaz abone sayısı yaklaşık 18 milyona ulaşırken, bunun nüfus eş değeri 70 milyondan fazla olarak hesaplanıyor.Bu yıl da yeni yerleşim yerlerine doğalgazın ulaştırılması ve soğuk geçen kış nedeniyle tüketimin artması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220120/botas-iranin-10-gunluk-sureyle-dogalgaz-kesintisi-yapacagini-acikladi-1052947502.html

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doğalgaz, botaş, tüketim