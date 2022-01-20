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https://tr.sputniknews.com/20220120/ilk-20-gunde-motorine-283-tl-benzine-175tl-zam-yapildi-1052937876.html
Bu yılın ilk 20 gününde motorine 2.83 TL, benzine 1.75 TL zam yapıldı
Bu yılın ilk 20 gününde motorine 2.83 TL, benzine 1.75 TL zam yapıldı
2022 yılı zamlarla başladı. 1 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında gelen zamlarla motorin 2.83 TL, benzin 1.75 zamlandı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış tüm... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:06+0300
2022-01-20T14:16+0300
ekonomi
ankara
istanbul
türkiye
enflasyon
benzin
akaryakıt
ekonomik kriz
araç
zam
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Ocak ayının ilk gününde zamlanan akaryakıt ürünlerine 20 gün içerisinde iki defa zam geldi. Ankara’da 31 Aralık günü 11.51 TL olan motorinin litre fiyatı 14.34 TL’ye, 12.37 TL olan benzinin litre fiyatı 14.12’ye yükseldi. İlk 20 günde toplamda motorine 2.83 TL, benzine ise 1.75 TL zam geldi.2022’nin ilk zammı 1 Ocak’ta2021 yılında 10 TL’nin üzerine çıkan akaryakıta, 2022 yılından 1 Ocak’ta geldi. Yeni yıla girilen saatlerde benzin 61 kuruş, motorin ise 1.29 TL zamlandı. Ankara’da ortalama 11.51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12.80 TL’ye yükseldi. Ankara’da ortalama 12.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12.98 lira oldu.İkinci zam 8 Ocak’ta8 Ocak’ta yapılan zam ile benzinin litre fiyatı 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş arttı. Ankara’da ortalama 12.84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13.78 liraya, ortalama 13.01 liradan satılan benzin ise 13.64 liraya yükseldi.Son zam 19 ve 20 Ocak’taMotorin ve benzine son zamlar ise birer gün ara ile geldi. 19 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Zamla birlikte Ankara’da ortalama 13.82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14.34 lira oldu. Benzin zammı ise bir gün sonra geldi. 46 kuruşluk zammın ardından Ankara’da ortalama 13.66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14.12 lira oldu.
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ankara, istanbul, türkiye, enflasyon, benzin, akaryakıt, ekonomik kriz, araç, zam, ekonomi, motorin

Bu yılın ilk 20 gününde motorine 2.83 TL, benzine 1.75 TL zam yapıldı

14:06 20.01.2022 (güncellendi: 14:16 20.01.2022)
© Sputnik / Osman Nuri CeritBenzin fiyatlarında artış
Benzin fiyatlarında artış - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Özel
2022 yılı zamlarla başladı. 1 Ocak ile 20 Ocak tarihleri arasında gelen zamlarla motorin 2.83 TL, benzin 1.75 zamlandı. Akaryakıt fiyatlarındaki artış tüm sektörlere yansıyor.
Ocak ayının ilk gününde zamlanan akaryakıt ürünlerine 20 gün içerisinde iki defa zam geldi. Ankara’da 31 Aralık günü 11.51 TL olan motorinin litre fiyatı 14.34 TL’ye, 12.37 TL olan benzinin litre fiyatı 14.12’ye yükseldi. İlk 20 günde toplamda motorine 2.83 TL, benzine ise 1.75 TL zam geldi.

2022’nin ilk zammı 1 Ocak’ta

2021 yılında 10 TL’nin üzerine çıkan akaryakıta, 2022 yılından 1 Ocak’ta geldi. Yeni yıla girilen saatlerde benzin 61 kuruş, motorin ise 1.29 TL zamlandı. Ankara’da ortalama 11.51 liradan satılan motorinin litre fiyatı 12.80 TL’ye yükseldi. Ankara’da ortalama 12.37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12.98 lira oldu.

İkinci zam 8 Ocak’ta

8 Ocak’ta yapılan zam ile benzinin litre fiyatı 63 kuruş ve motorinin litre fiyatına 94 kuruş arttı. Ankara’da ortalama 12.84 liradan satılan motorinin litre fiyatı 13.78 liraya, ortalama 13.01 liradan satılan benzin ise 13.64 liraya yükseldi.

Son zam 19 ve 20 Ocak’ta

Motorin ve benzine son zamlar ise birer gün ara ile geldi.
19 Ocak’tan geçerli olmak üzere motorine 52 kuruş zam geldi. Zamla birlikte Ankara’da ortalama 13.82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14.34 lira oldu.
Benzin zammı ise bir gün sonra geldi. 46 kuruşluk zammın ardından Ankara’da ortalama 13.66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14.12 lira oldu.
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
EKONOMİ
Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı
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