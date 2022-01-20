https://tr.sputniknews.com/20220120/iyi-partili-durmus-yilmaz-model-mi-degisiyor-ne-oldu-faiz-niye-indirilmedi-1052949496.html

İyi Partili Durmuş Yılmaz: Model mi değişiyor ne oldu, faiz niye indirilmedi?

İyi Partili Durmuş Yılmaz: Model mi değişiyor ne oldu, faiz niye indirilmedi?

TCMB'nin faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Miiletvekili Durmuş Yılmaz, ''Enflasyonun nedeni faiz değil... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T18:07+0300

2022-01-20T18:07+0300

2022-01-20T18:07+0300

politika

durmuş yılmaz

merkez bankası

faiz

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Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tuttu. Banka, son dört toplantısında faizi 500 baz puan indirmişti.Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Ekonomistler asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları sebebiyle enflasyonun yılın ilk yarısı gelmeden yüzde 50 seviyesine yükselebileceğini belirtiyorlar. Daha sonra enflasyonda TL'de değer kaybı olmaz ise yıl sonuna doğru düşüş bekleniyor.TCMB'nin faiz kararını sosyal medya hesabından değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı İyi Parti Miiletvekili Durmuş Yılmaz, ''Enflasyonun nedeni faiz değil miydi? Yüzde 50 ye yaklaşan enflasyonu düşürmek için faizin düşmesi gerekmiyor muydu? Demek ki neymiş, enflasyonu düşürmek için TL nin itibarını korumak gerekiyormuş. Evet; soralım tekrar, model mi değişiyor, ne oldu faiz niye indirilmedi?'' dedi.

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durmuş yılmaz, merkez bankası, faiz