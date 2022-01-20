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https://tr.sputniknews.com/20220120/nedim-sener-ve-saban-sevinc-arasinda-gazetecilik-tartismasi-o-sozleri-sana-yediririm-1052929357.html
Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'
Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'
Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması yaşandı. Siyasette yaşanan İmralı polemiği üzerine yapılan yorum sırasında Nedim Şener'in Şaban... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T11:36+0300
2022-01-20T12:34+0300
türkiye
nedim şener
şaban sevinç
tartışma
gazetecilik
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Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.Haber Global'e konuk olan Sevinç'in ismini vermek istemeyen bir AK Partili yetkilinin, İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener "Kaynaksız gazetecilik olmaz" diye karşı çıktı. Sevinç ise yapılanın doğru olduğunu savunarak Şener'e "Sana gazetecilik öğretiyorum" dedi. Bu sözlere sinirlenen Nedim Şener ise, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye konuştu.
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nedim şener, şaban sevinç, tartışma, gazetecilik

Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'

11:36 20.01.2022 (güncellendi: 12:34 20.01.2022)
© Fotoğraf : Youtube/CNN TürkNedim Şener
Nedim Şener - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Fotoğraf : Youtube/CNN Türk
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Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması yaşandı. Siyasette yaşanan İmralı polemiği üzerine yapılan yorum sırasında Nedim Şener'in Şaban Sevinç'e "Kaynaksız gazetecilik olmaz" sözleriyle başlayan tartışma Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" demesiyle gerilime neden oldu.
Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.
Haber Global'e konuk olan Sevinç'in ismini vermek istemeyen bir AK Partili yetkilinin, İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener "Kaynaksız gazetecilik olmaz" diye karşı çıktı.
Sevinç ise yapılanın doğru olduğunu savunarak Şener'e "Sana gazetecilik öğretiyorum" dedi. Bu sözlere sinirlenen Nedim Şener ise, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye konuştu.
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