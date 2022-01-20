https://tr.sputniknews.com/20220120/nedim-sener-ve-saban-sevinc-arasinda-gazetecilik-tartismasi-o-sozleri-sana-yediririm-1052929357.html

Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'

Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması: 'O sözleri sana yediririm'

Nedim Şener ve Şaban Sevinç arasında gazetecilik tartışması yaşandı. Siyasette yaşanan İmralı polemiği üzerine yapılan yorum sırasında Nedim Şener'in Şaban... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T11:36+0300

2022-01-20T11:36+0300

2022-01-20T12:34+0300

türkiye

nedim şener

şaban sevinç

tartışma

gazetecilik

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Sevinç'in "Sana gazetecilik öğretiyorum" sözlerine sinirlenen Nedim Şener, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye karşılık verdi.Haber Global'e konuk olan Sevinç'in ismini vermek istemeyen bir AK Partili yetkilinin, İmralı ile iş birliği yapıldığı yönünde demeç verdiğini söylemesine, Nedim Şener "Kaynaksız gazetecilik olmaz" diye karşı çıktı. Sevinç ise yapılanın doğru olduğunu savunarak Şener'e "Sana gazetecilik öğretiyorum" dedi. Bu sözlere sinirlenen Nedim Şener ise, "O sözleri sana yediririm, haddini aşma" diye konuştu.

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nedim şener, şaban sevinç, tartışma, gazetecilik