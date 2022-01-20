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https://tr.sputniknews.com/20220120/pakistanli-pilot-yari-yolda-acil-inis-yapip-tekrar-ucmayi-reddetti-mesaim-bitti-1052925519.html
Pakistanlı pilot, yarı yolda acil iniş yapıp tekrar uçmayı reddetti: 'Mesaim bitti'
Pakistanlı pilot, yarı yolda acil iniş yapıp tekrar uçmayı reddetti: 'Mesaim bitti'
Pakistan'ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağının bir pilotu, mesai saati bitince uçağı yarı yolda acil iniş yaptırarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T09:59+0300
2022-01-20T10:03+0300
yaşam
suudi arabistan
pakistan
uçak
pilot
mesai saati
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Samaa TV'nin haberine göre geçen pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti. Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı.PIA sözcüsü, "Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na 23:00'da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak" açıklaması yaptı.Kasım ayında PIA, Suudi Arabistan'a seferlerini arttıracağını açıklamıştı. PIA sözcüsüne göre Suudi Arabistan'a yalnızca başkent Kabil'den değil, Karaçi, Lahor, Multan ve Peşaver'den de uçuşlar bulunuyor.
suudi arabistan
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suudi arabistan, pakistan, uçak, pilot, mesai saati

Pakistanlı pilot, yarı yolda acil iniş yapıp tekrar uçmayı reddetti: 'Mesaim bitti'

09:59 20.01.2022 (güncellendi: 10:03 20.01.2022)
© REUTERS / Faisal MahmoodPakistan'ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA)
Pakistan'ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© REUTERS / Faisal Mahmood
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Pakistan'ın ulusal havacılık şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA) uçağının bir pilotu, mesai saati bitince uçağı yarı yolda acil iniş yaptırarak uçuşu tamamlamayı reddetti. Pilotun gerekçesi ise, mesai saatlerinin sona ermiş olması.
Samaa TV'nin haberine göre geçen pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gidecek olan uçağın kalkış saati, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.
PK 9754 sefer sayılı uçağın pilotu, uçağı kaldırdıktan sonra, Riyad'a 409 kilometre uzaklıktaki Dammam'da havalimanına acil iniş yaptı. Pilot mesai saatlerinin bitmesi nedeniyle uçuşu devam ettiremeyeceğini söylerken, yolcular başka bir uçağa geçmeyi reddederek olayı protesto etti.
Uçağın içerisindeki gerginliğin tırmanması nedeniyle güvenlik personeli çağrıldı.
PIA sözcüsü, "Bir pilot, uçuş güvenliği için gerekli olması nedeniyle dinlenmelidir. Tüm yolcular İslamabad Havalimanı'na 23:00'da ulaşacak, kalacakları otellerin düzenlemeleri o vakte kadar yapılmış olacak" açıklaması yaptı.
Kasım ayında PIA, Suudi Arabistan'a seferlerini arttıracağını açıklamıştı. PIA sözcüsüne göre Suudi Arabistan'a yalnızca başkent Kabil'den değil, Karaçi, Lahor, Multan ve Peşaver'den de uçuşlar bulunuyor.
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