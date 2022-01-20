https://tr.sputniknews.com/20220120/poklonskaya-kisisel-nedenlerden-dolayi-yesil-burun-adalarina-buyukelci-olarak-gitmeyecek-1052918112.html

Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek

Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın Rusya ile birleştiği dönemin sembol isimlerden Natalya Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T01:27+0300

2022-01-20T01:27+0300

2022-01-20T01:27+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

natalya poklonskaya

kırım

büyükelçi

yeşil burun adaları

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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Natalya Poklonskaya’nın kişisel koşulları değişti" ifadelerine yer verildi.Rus medyasına konuşan Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak gitmeyeceğini, ancak devlete faydalı olacağı diğer görevlerde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında, eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, natalya poklonskaya, kırım, büyükelçi, yeşil burun adaları