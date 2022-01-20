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https://tr.sputniknews.com/20220120/poklonskaya-kisisel-nedenlerden-dolayi-yesil-burun-adalarina-buyukelci-olarak-gitmeyecek-1052918112.html
Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek
Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın Rusya ile birleştiği dönemin sembol isimlerden Natalya Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T01:27+0300
2022-01-20T01:27+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
natalya poklonskaya
kırım
büyükelçi
yeşil burun adaları
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Natalya Poklonskaya’nın kişisel koşulları değişti" ifadelerine yer verildi.Rus medyasına konuşan Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak gitmeyeceğini, ancak devlete faydalı olacağı diğer görevlerde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında, eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211101/poklonskaya-ukraynanin-tehditlerinden-korkmuyorum-1050379578.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, natalya poklonskaya, kırım, büyükelçi, yeşil burun adaları

Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları'na büyükelçi olarak gitmeyecek

01:27 20.01.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girNatalya Poklonskaya
Natalya Poklonskaya - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Sputnik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kırım’ın Rusya ile birleştiği dönemin sembol isimlerden Natalya Poklonskaya’nın Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak gitmeyeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Natalya Poklonskaya’nın kişisel koşulları değişti" ifadelerine yer verildi.
Rus medyasına konuşan Poklonskaya, kişisel nedenlerden dolayı Yeşil Burun Adaları’na büyükelçi olarak gitmeyeceğini, ancak devlete faydalı olacağı diğer görevlerde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yılın ekim ayında, eski Kırım Başsavcısı Poklonskaya'yı, ülkenin Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi olarak atamıştı.
Rusya'nın Yeşil Burun Adaları Büyükelçisi Poklonskaya diplomatik üniformalı ilk fotoğrafını yayınladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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