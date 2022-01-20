YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
Pornhub CEO'su Antoon: Köşkümde dindar gruplar yangın çıkardı
14:15 20.01.2022 (güncellendi: 14:24 20.01.2022)
© AFP 2021 / ETHAN MILLERPornHub
© AFP 2021 / ETHAN MILLER
Dünyanın en büyük yetişkin içerikli video sitesi Pornhub'ın CEO'su Feras Antoon, geçen Nisan ayında küle dönen köşkün öfkeli dindar gruplar tarafından hedef alındığını ileri sürdü.
Çocuk istismarı ve tecavüz videolarına yer verdiği iddiaları nedeniyle eleştirilen Pornhub'ın CEO'su Feras Antoon, Montreal'de bulunan kendisine ait köşkün öfkeli dindar gruplar tarafından yakıldığını iddia etti.
Vanity Fair'e konuşan Antoon, "Aşırı dini gruplar birilerini bunu yapmaya teşvik etmiş ve tetiklemiş olabilir mi? Kesinlikle olabilir" dedi.
Antoon, "Aşırılıkçı bir dil ve çocuk kaçakçılığına yönelik QAnon duyarlılığı kullandığınızda, bu sözleriniz birilerinin dikkatini çekecek ve internetin en karanlık köşelerinden birini harekete geçirecektir" ifadelerini kullandı.
46 yaşındaki Antoon'a ait köşk, geçtiğimiz yıl 25 Nisan'da kundaklama sonucu küle dönmüştü.
Antoon, kundaklama olayından birkaç hafta önce 15.9 milyon dolar değerindeki köşkü satılığa çıkarmıştı.
Pornhub CEO claims mansion was burned down by religious group angry over his work https://t.co/MqGRxGx8wh— The Independent (@Independent) January 20, 2022
New York Times'da Aralık 2020'de yayınlanan bir görüş yazısında Pornhub, 'tecavüz videolarına yer vermekle' ve sitenin 'çocuk tecavüzlerinden, intikam pornografisinden, duş alan kadınların casus kamera videolarından, ırkçı ve kadın düşmanı içerikten ve kadınların plastik torbalarla boğulduğu görüntülerden para kazanmakla' suçlanmıştı.
Pornhub, eleştiriler nedeniyle bünyesinde barındırdığı milyonlarca videoyu kaldırmıştı. Sitenin bu hareketinin tetikleyicisi ise Mastercard ve Visa'nın siteye ödeme yapma işlemlerini askıya alması olmuştu.
Eleştirilerin ardından Pornhub CEO'su Antoon'un hisseleri düşmüş, daha sonra da köşkü henüz inşaat halinde olmasına rağmen satışa çıkarmıştı.
Köşkün satışa çıkarılmasından birkaç hafta sonra güvenlik görevlileri inşaat alanına kimliği belirsiz iki kişinin girdiğini fark etmiş, daha sonra da köşkte dev bir yangın çıkmıştı. Yaklaşık 3 saat süren yangın, 80 itfaiyecinin çalışmasıyla söndürülebilmişti.
EN COURS | une maison de plusieurs millions est la proie des flammes dans Cartierville à #Montréal. La scène sera remise au #SPVM Pour enquête. #rcmtl pic.twitter.com/htZnVhGdqj— Stéphane Grégoire (@Patrouilleur24) April 26, 2021