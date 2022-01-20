https://tr.sputniknews.com/20220120/sehir-hayatindan-vazgecip-koye-yerlesti-tasindigi-evi-muzeye-cevirdi-1052930504.html

Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi

Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi

Şehir hayatından vazgeçerek Çatalca'daki Kabakça köyüne yerleşen Seyfullah Oktay, ailesinden kalan ve etrafından topladığı geçmişe ait eşyalar ile evinin alt... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:02+0300

2022-01-20T12:02+0300

2022-01-20T12:19+0300

yaşam

şehir

müze

ev

çatalca

köy

hayat

yaşlı

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69 yaşındaki Seyfullah Oktay, 25 yıl önce şehir hayatını bırakarak Çatalca’daki Kabakça köyüne yerleşti.Burada bir sosyal aktivite yapmak isteyen Oktay, geçmişte ailesinin kullandığı çarık, kömürlü ütü gibi aletleri toplamaya başladı.Çevresinden de geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları toplamaya başlayan Seyfullah Oktay, yıllar içinde yüzlerce parça toplayarak bunları evinin altında sergilemeye başladı.Adeta müzeye dönüşen evde, 1938 yılında kullanılan çarık, kömürlü ütü, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan silahlar, top mermileri, Osmanlı Dönemi’nden kalan tarım aletleri, eski kaset çalarlar, radyo, 1900'lü yıllarda kullanılan mutfak eşyaları, daktilo ve daha birçok çeşit bulunuyor.Seyfullah Oktay, “Her şey yerine gelir ama geçmişteki hayatımız yerine gelmiyor. Bu eşyaları kendi imkanlarımla ve ailemden kalanlarla biriktirdim. Bu merakımı gören eş dost da bana ellerinde bulunan parçaları getirdi. Bana kim hangi parçayı getirirse hepsinin ismini üzerine yazarak anarım. Bunları ömrüm yettiğince sergileyeceğim. Benden sonra da inşallah sergileyenler olur” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210322/sehir-hayatini-birakip-dag-evine-yerlesti-gecimini-balikcilikla-sagliyor-1044089492.html

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şehir, müze, ev, çatalca, köy, hayat, yaşlı