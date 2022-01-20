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https://tr.sputniknews.com/20220120/sehir-hayatindan-vazgecip-koye-yerlesti-tasindigi-evi-muzeye-cevirdi-1052930504.html
Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi
Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi
Şehir hayatından vazgeçerek Çatalca'daki Kabakça köyüne yerleşen Seyfullah Oktay, ailesinden kalan ve etrafından topladığı geçmişe ait eşyalar ile evinin alt... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:02+0300
2022-01-20T12:19+0300
yaşam
şehir
müze
ev
çatalca
köy
hayat
yaşlı
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69 yaşındaki Seyfullah Oktay, 25 yıl önce şehir hayatını bırakarak Çatalca’daki Kabakça köyüne yerleşti.Burada bir sosyal aktivite yapmak isteyen Oktay, geçmişte ailesinin kullandığı çarık, kömürlü ütü gibi aletleri toplamaya başladı.Çevresinden de geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları toplamaya başlayan Seyfullah Oktay, yıllar içinde yüzlerce parça toplayarak bunları evinin altında sergilemeye başladı.Adeta müzeye dönüşen evde, 1938 yılında kullanılan çarık, kömürlü ütü, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan silahlar, top mermileri, Osmanlı Dönemi’nden kalan tarım aletleri, eski kaset çalarlar, radyo, 1900'lü yıllarda kullanılan mutfak eşyaları, daktilo ve daha birçok çeşit bulunuyor.Seyfullah Oktay, “Her şey yerine gelir ama geçmişteki hayatımız yerine gelmiyor. Bu eşyaları kendi imkanlarımla ve ailemden kalanlarla biriktirdim. Bu merakımı gören eş dost da bana ellerinde bulunan parçaları getirdi. Bana kim hangi parçayı getirirse hepsinin ismini üzerine yazarak anarım. Bunları ömrüm yettiğince sergileyeceğim. Benden sonra da inşallah sergileyenler olur” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210322/sehir-hayatini-birakip-dag-evine-yerlesti-gecimini-balikcilikla-sagliyor-1044089492.html
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şehir, müze, ev, çatalca, köy, hayat, yaşlı

Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi

12:02 20.01.2022 (güncellendi: 12:19 20.01.2022)
© İHAŞehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi
Şehir hayatından vazgeçip köye yerleşti: Taşındığı evi müzeye çevirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© İHA
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Şehir hayatından vazgeçerek Çatalca'daki Kabakça köyüne yerleşen Seyfullah Oktay, ailesinden kalan ve etrafından topladığı geçmişe ait eşyalar ile evinin alt katını müzeye çevirdi.
69 yaşındaki Seyfullah Oktay, 25 yıl önce şehir hayatını bırakarak Çatalca’daki Kabakça köyüne yerleşti.
Burada bir sosyal aktivite yapmak isteyen Oktay, geçmişte ailesinin kullandığı çarık, kömürlü ütü gibi aletleri toplamaya başladı.
Çevresinden de geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları toplamaya başlayan Seyfullah Oktay, yıllar içinde yüzlerce parça toplayarak bunları evinin altında sergilemeye başladı.
Adeta müzeye dönüşen evde, 1938 yılında kullanılan çarık, kömürlü ütü, 1. Dünya Savaşı’nda kullanılan silahlar, top mermileri, Osmanlı Dönemi’nden kalan tarım aletleri, eski kaset çalarlar, radyo, 1900'lü yıllarda kullanılan mutfak eşyaları, daktilo ve daha birçok çeşit bulunuyor.
Seyfullah Oktay, “Her şey yerine gelir ama geçmişteki hayatımız yerine gelmiyor. Bu eşyaları kendi imkanlarımla ve ailemden kalanlarla biriktirdim. Bu merakımı gören eş dost da bana ellerinde bulunan parçaları getirdi. Bana kim hangi parçayı getirirse hepsinin ismini üzerine yazarak anarım. Bunları ömrüm yettiğince sergileyeceğim. Benden sonra da inşallah sergileyenler olur” dedi.
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2021
DÜNYA
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, geçimini balıkçılıkla sağlıyor
22 Mart 2021, 20:09
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