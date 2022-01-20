https://tr.sputniknews.com/20220120/super-ligden-4-kulup-pfdkye-sevk-edildi-1052955661.html
Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T22:22+0300
2022-01-20T22:22+0300
2022-01-20T22:22+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
yeni malatyaspor
konyaspor
fatih karagümrük
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TFF'den yapılan açıklamada; Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220118/abdullah-avci-ile-taylan-antalyali-pfdkye-sevk-edildi-1052870762.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), fenerbahçe, profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), yeni malatyaspor, konyaspor, fatih karagümrük
Süper Lig'den 4 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada; Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor, VavaCars Fatih Karagümrük ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.