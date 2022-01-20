https://tr.sputniknews.com/20220120/tkbbden-yeni-karar-asgari-ucret-ve-altinda-geliri-olan-borclularin-maaslari-haczedilmeyecek-1052931183.html
TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek
TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek
Bankalar, 1 Ocak itibarıyla maaşı 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücretlileri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin kararına... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T12:13+0300
2022-01-20T12:13+0300
2022-01-20T12:13+0300
ekonomi
banka
işçi
asgari ücret
türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)
açıklama
gelir
haciz
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TKBB, asgari ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer bankalara da örnek olacak önemli bir karar aldı.Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi.CNN Türk'te yer alan habere göre TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını belirten İkram Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220119/oztrak-bankalar-tcmbden-yuzde-14-faizle-aldigi-krediyi-hazineye-yuzde-26-faizle-satiyor-1052891240.html
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banka, işçi, asgari ücret, türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb), açıklama, gelir, haciz
TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek
Bankalar, 1 Ocak itibarıyla maaşı 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücretlileri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin kararına göre; geliri asgari ücret ve altında olanlara borç nedeniyle haciz uygulanamayacak. Sosyal yardımlar da bu kapsamda olacak.
TKBB, asgari ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer bankalara da örnek olacak önemli bir karar aldı.
Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi.
CNN Türk'te yer alan habere
göre TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:
Güçlü bir devamlılık ancak ve ancak içinde bulunduğumuz toplumun ihtiyaçlarını gözeterek, paydaş ekonomisini odağımıza alarak mümkün olacaktır. Tek taraflı değil, kolektif bir kazancı ve refahı önemseyen, daha yaşanabilir bir dünya hedefiyle faaliyetlerini yürüten ve bugüne kadar yaşanan tüm krizleri başarıyla atlatan katılım bankacılığı sektörünün giderek artan gücü de bu çalışma anlayışından ileri gelmektedir.
Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını belirten İkram Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.