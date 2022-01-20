https://tr.sputniknews.com/20220120/tkbbden-yeni-karar-asgari-ucret-ve-altinda-geliri-olan-borclularin-maaslari-haczedilmeyecek-1052931183.html

TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek

TKBB'den yeni karar: Asgari ücret ve altında geliri olan borçluların maaşları haczedilmeyecek

Bankalar, 1 Ocak itibarıyla maaşı 4 bin 253 liraya çıkan asgari ücretlileri ilgilendiren önemli bir karar aldı. Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin kararına... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T12:13+0300

2022-01-20T12:13+0300

2022-01-20T12:13+0300

ekonomi

banka

işçi

asgari ücret

türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb)

açıklama

gelir

haciz

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TKBB, asgari ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer bankalara da örnek olacak önemli bir karar aldı.Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek. Ayrıca yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi.CNN Türk'te yer alan habere göre TKBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, konuyla ilgili şunları söyledi:Önümüzdeki dönemde tüm dünyada katılım finans sektörünün, faaliyet modelinin ve benimsediği prensiplerin, finans modellerinin sürdürülebilirliği açısından ne derece önemli olduğunun çok daha iyi anlaşılacağını belirten İkram Göktaş, “Ülkemizin refah düzeyinin yükseltilmesi misyonunda ekonomik hedeflere ulaşmayı amaçlayan katılım bankacılığı, toplumsal fayda odağına hizmet eden esasları ile sosyal finans konusunda üzerine düşen sorumlulukların farkında olarak yeni adımlar atmaya devam edecektir” diye konuştu.

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banka, işçi, asgari ücret, türkiye katılım bankaları birliğinin (tkbb), açıklama, gelir, haciz