https://tr.sputniknews.com/20220120/turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-tokinin-hizli-ve-ucuz-konut-uretimine-yeniden-gecmesi-gerek-1052939831.html

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, orta alt gelir gruplarının ev satın alma ihtimallerinin giderek düştüğüne dikkati çekerek, “Aslında devletin geçmiş yıllarda... 20.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-20T14:50+0300

2022-01-20T14:50+0300

2022-01-20T14:50+0300

türkiye

fuat uğur

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Konut maliyet endeksine göre 2022 yılında inşa edilecek maliyet hesaplamaları tartışmaya sebep olduğunu ifade eden Uğur, söz konusu duruma kendi köşesinde şöyle tepki gösterdi:“Örneğin lüks inşaatlar için maliyet metrekare başına 4025 lira belirlenmiş. Yani 100 metrekare inşaat 402 bin 500 lira. Buna en abartılı biçimde 500 bin lira arsa bedelini eklerseniz fiyat 902 bin 500 lira oluyor. O hâlde diyor vatandaş, neden bu tür lüks evler 3,5-4 milyon liraya satılıyor? Haklı soru. Diyelim ki binaların konumu, semti, sosyal donatı alanları da eklendiğinde en fazla 1 milyon 800 bin lira olsun ama bu uçuk fiyatlar neyin nesi?”“Çözüm ne?” diye soran Uğur, görüşlerini şöyle aktardı:“Aslında devletin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu işe yeniden el atmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek. Artan nüfus ve talebin karşılanması, kiraların dengelenmesi ancak bu yolla mümkün olabilecek. Aynı zamanda sosyal devletin gereklerinin yerine getirilmesi anlamına geliyor bu.”

türkiye

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fuat uğur