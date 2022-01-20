Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220120/turkiye-gazetesi-yazari-fuat-ugur-tokinin-hizli-ve-ucuz-konut-uretimine-yeniden-gecmesi-gerek-1052939831.html
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, orta alt gelir gruplarının ev satın alma ihtimallerinin giderek düştüğüne dikkati çekerek, “Aslında devletin geçmiş yıllarda... 20.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-20T14:50+0300
2022-01-20T14:50+0300
türkiye
fuat uğur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103651/28/1036512821_0:90:1102:710_1920x0_80_0_0_8132906eb937f4c6dbd71c97af1c1768.jpg
Konut maliyet endeksine göre 2022 yılında inşa edilecek maliyet hesaplamaları tartışmaya sebep olduğunu ifade eden Uğur, söz konusu duruma kendi köşesinde şöyle tepki gösterdi:“Örneğin lüks inşaatlar için maliyet metrekare başına 4025 lira belirlenmiş. Yani 100 metrekare inşaat 402 bin 500 lira. Buna en abartılı biçimde 500 bin lira arsa bedelini eklerseniz fiyat 902 bin 500 lira oluyor. O hâlde diyor vatandaş, neden bu tür lüks evler 3,5-4 milyon liraya satılıyor? Haklı soru. Diyelim ki binaların konumu, semti, sosyal donatı alanları da eklendiğinde en fazla 1 milyon 800 bin lira olsun ama bu uçuk fiyatlar neyin nesi?”“Çözüm ne?” diye soran Uğur, görüşlerini şöyle aktardı:“Aslında devletin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu işe yeniden el atmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek. Artan nüfus ve talebin karşılanması, kiraların dengelenmesi ancak bu yolla mümkün olabilecek. Aynı zamanda sosyal devletin gereklerinin yerine getirilmesi anlamına geliyor bu.”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103651/28/1036512821_126:0:1102:732_1920x0_80_0_0_d9bb18d82266b501f5875198b798332f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fuat uğur

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur: TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek

14:50 20.01.2022
© Fotoğraf : DHATOKİ
TOKİ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
© Fotoğraf : DHA
Abone ol
Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, orta alt gelir gruplarının ev satın alma ihtimallerinin giderek düştüğüne dikkati çekerek, “Aslında devletin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu işe yeniden el atmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek" dedi.
Konut maliyet endeksine göre 2022 yılında inşa edilecek maliyet hesaplamaları tartışmaya sebep olduğunu ifade eden Uğur, söz konusu duruma kendi köşesinde şöyle tepki gösterdi:
“Örneğin lüks inşaatlar için maliyet metrekare başına 4025 lira belirlenmiş. Yani 100 metrekare inşaat 402 bin 500 lira. Buna en abartılı biçimde 500 bin lira arsa bedelini eklerseniz fiyat 902 bin 500 lira oluyor. O hâlde diyor vatandaş, neden bu tür lüks evler 3,5-4 milyon liraya satılıyor? Haklı soru. Diyelim ki binaların konumu, semti, sosyal donatı alanları da eklendiğinde en fazla 1 milyon 800 bin lira olsun ama bu uçuk fiyatlar neyin nesi?”
“Çözüm ne?” diye soran Uğur, görüşlerini şöyle aktardı:
“Aslında devletin geçmiş yıllarda olduğu gibi bu işe yeniden el atmasında fayda var. Öyle anlaşılıyor ki TOKİ’nin hızlı ve ucuz konut üretimine yeniden geçmesi gerek. Artan nüfus ve talebin karşılanması, kiraların dengelenmesi ancak bu yolla mümkün olabilecek. Aynı zamanda sosyal devletin gereklerinin yerine getirilmesi anlamına geliyor bu.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce