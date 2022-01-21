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https://tr.sputniknews.com/20220121/70-yasindaki-emekli-ogretmen-gece-yarisi-balta-ve-benzinle-kapisina-dayanan-genci-vurdu-1052965992.html
70 yaşındaki emekli öğretmen, gece yarısı balta ve benzinle kapısına dayanan genci vurdu
70 yaşındaki emekli öğretmen, gece yarısı balta ve benzinle kapısına dayanan genci vurdu
Çorum'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Ertuğay Yüzgeç, 10 gün önce gece yarısı evine misafirliğe gitmek istediği emekli öğretmen ile... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:20+0300
2022-01-21T08:20+0300
türkiye
çorum
öğretmen
emekli
cinayet
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Olay, Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyü'nde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Ertuğay Yüzgeç, aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.'ya yaklaşık 10 gün önce gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç olduğunu belirten H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasında tartışma yaşandı.Balta ve benzin bidonu ile tekrar gittiGürültüye uyanan komşular araya girince Yüzgeç oradan ayrıldı, emekli öğretmen de şahıstan şikâyetçi olmadı. İddiaya göre Yüzgeç, dün gece saat 03.00 sıralarında elinde balta ve 5 litrelik benzin bidonu ile saat 03.00 sıralarında emekli öğretmenin evine tekrar gitti.Şahıs bağırarak H.A.D.'nin dışarıya çıkmasını istedi. Şahsın bir elinde balta, diğer elinde benzin bidonu görünce tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen, Yüzgeç'in kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı ateşledi.Hastanede hayatını kaybettiTüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Yüzgeç ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yüzgeç hayatını kaybetti. Yüzgeç'in cansız bedeni otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yüzgeç'in ailesi ile birlikte Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşadığı, yaklaşık bir sene kadar önce babasının tedavi için kendisini hastaneye yatırmak için dilekçe verdiğini öğrenmesinin ardından doğum yeri olan Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kuz Köyü'ne yerleştiği öğrenildi.
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çorum, öğretmen, emekli, cinayet

70 yaşındaki emekli öğretmen, gece yarısı balta ve benzinle kapısına dayanan genci vurdu

08:20 21.01.2022
© İHA70 yaşındaki emekli öğretmen, gece yarısı balta ve benzinle kapısına dayanan genci vurdu
70 yaşındaki emekli öğretmen, gece yarısı balta ve benzinle kapısına dayanan genci vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© İHA
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Çorum'da, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Ertuğay Yüzgeç, 10 gün önce gece yarısı evine misafirliğe gitmek istediği emekli öğretmen ile tartıştı. Dün gece de elinde balta ve benzin bidonu ile yine kapıya dayanan Yüzgeç, 70 yaşındaki emekli öğretmen tarafından tüfekle vuruldu. Yüzgeç hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Osmancık ilçesine bağlı Kuz Köyü'nde dün gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Ertuğay Yüzgeç, aynı köyde yaşayan emekli öğretmen H.A.D.'ya yaklaşık 10 gün önce gecenin ilerleyen saatlerinde misafirlik için gitti. Saatin geç olduğunu belirten H.A.D., Ertuğay Yüzgeç'i evine kabul etmeyince iki arasında tartışma yaşandı.

Balta ve benzin bidonu ile tekrar gitti

Gürültüye uyanan komşular araya girince Yüzgeç oradan ayrıldı, emekli öğretmen de şahıstan şikâyetçi olmadı. İddiaya göre Yüzgeç, dün gece saat 03.00 sıralarında elinde balta ve 5 litrelik benzin bidonu ile saat 03.00 sıralarında emekli öğretmenin evine tekrar gitti.
Şahıs bağırarak H.A.D.'nin dışarıya çıkmasını istedi. Şahsın bir elinde balta, diğer elinde benzin bidonu görünce tüfek ile dışarı çıkan emekli öğretmen, Yüzgeç'in kendisine doğru hamle yapması üzerine tüfeğini korkutma amaçlı ateşledi.

Hastanede hayatını kaybetti

Tüfekten çıkan saçmalar ile yaralanan Yüzgeç ambulans ile Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Yüzgeç hayatını kaybetti. Yüzgeç'in cansız bedeni otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderilirken H.A.D. ise yakalanarak gözaltına alındı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yüzgeç'in ailesi ile birlikte Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşadığı, yaklaşık bir sene kadar önce babasının tedavi için kendisini hastaneye yatırmak için dilekçe verdiğini öğrenmesinin ardından doğum yeri olan Çorum'un Osmancık İlçesi'ne bağlı Kuz Köyü'ne yerleştiği öğrenildi.
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