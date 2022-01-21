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Avusturya Başbakanı Nehammer: Avrupa’nın enerji güvenliği için Kuzey Akım-2’ye ihtiyaç var
Avusturya Başbakanı Nehammer: Avrupa’nın enerji güvenliği için Kuzey Akım-2’ye ihtiyaç var
Avusturya Başbakanı Nehammer, Avrupa’ya güvenilir enerji arzının sağlanması için Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ihtiyaç olduğunu, boru hattını ‘tehdit’... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T21:12+0300
2022-01-21T21:12+0300
dünya
rusya
avusturya
kuzey akım 2
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Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Spiegel dergisine açıklamasında, “Benim görüşüm, boru hattının kendisini bir tehdit olarak görmek oldukça uygunsuz, özellikle de söz konusu Avrupa’ya enerji arzının güvenirliği olunca” dedi.Kuzey Akım-2’nin, enerji arzının güvenirliği demek olduğunu kaydeden Avusturyalı Başbakan, Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna, boru hattının 'yaptırımları sertleştirmek için çok küçük' olduğunu söyledi."Kırmızı çizgi saptandı" diyen Nehammer, “Şiddet politikasına tolerans yok” diye ekledi.
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rusya, avusturya, kuzey akım 2

Avusturya Başbakanı Nehammer: Avrupa’nın enerji güvenliği için Kuzey Akım-2’ye ihtiyaç var

21:12 21.01.2022
© REUTERS / Arnd WiegmannKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© REUTERS / Arnd Wiegmann
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Avusturya Başbakanı Nehammer, Avrupa’ya güvenilir enerji arzının sağlanması için Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına ihtiyaç olduğunu, boru hattını ‘tehdit’ olarak görmenin uygunsuz olduğunu belirtti.
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Spiegel dergisine açıklamasında, “Benim görüşüm, boru hattının kendisini bir tehdit olarak görmek oldukça uygunsuz, özellikle de söz konusu Avrupa’ya enerji arzının güvenirliği olunca” dedi.
Kuzey Akım-2’nin, enerji arzının güvenirliği demek olduğunu kaydeden Avusturyalı Başbakan, Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması durumunda tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna, boru hattının 'yaptırımları sertleştirmek için çok küçük' olduğunu söyledi.
"Kırmızı çizgi saptandı" diyen Nehammer, “Şiddet politikasına tolerans yok” diye ekledi.
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