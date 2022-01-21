https://tr.sputniknews.com/20220121/donetsk-ukrayna-donbassta-yeni-bir-askeri-faaliyetler-dalgasi-baslatmaya-hazirlaniyor-1052983116.html

Donetsk: Ukrayna, Donbass'ta yeni bir askeri faaliyetler dalgası başlatmaya hazırlanıyor

Donetsk: Ukrayna, Donbass'ta yeni bir askeri faaliyetler dalgası başlatmaya hazırlanıyor

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Kiev'in Donbass'ta yeni bir askeri faaliyetler dalgası başlatmaya... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T14:53+0300

2022-01-21T14:53+0300

2022-01-21T14:53+0300

dünya

donetsk

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ukrayna

ingiltere

saldırı

eduard basurin

provokasyon

donetsk halk milisleri idaresi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisi Basın Sözcüsü Eduard Basurin, Halk Milisi komutanlığının Ukraynalı birliklerin Donbass'ta askeri faaliyetler yürütmek için hazırlık yaptığını tespit ettiğini söyledi.Basurin, Ukrayna ordusunun askeri faaliyetler için hazırlık yaptığına dair çıkarımların istihbarat bilgilerine, Kiev'in ülkenin doğusuna ağır silah ve mühimmat sevk etmesine ve Batılı ülkelerin Kiev'e yaptığı silah tedariklerine dayandığını vurguladı.Basurin, Ukrayna ordusunun Donbass'a Smerç ve Uragan tipi çok namlulu roketatar sistemleri gönderdiğinin altını çizdi.Önceki gün Basurin, İngiltere tarafından eğitilen Ukraynalı komandoların Donbass'ta 'yanıltma harekatı' düzenlenmesine zemin hazırlamak için bir dizi 'terör saldırısı' planladığını söylemişti.Basurin, "Ukrayna, Rusya'yı ülkeye saldırmak için bir provokasyon sahneye koyacak. Neo-Nazi Sağ Sektör militanlarının da bölgede operasyon yaptığına inanıyorum" demişti.Aralık ayı sonunda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Donetsk bölgesinde bulunan özel Amerikan askeri şirketlerinin Ukrayna'nın doğusunda kimyasal maddeli provokasyon hazırlığında olduklarını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220120/donetsk-ingilterenin-egittigi-ukraynali-komandolar-yaniltma-amacli-teror-saldirilari-planliyor-1052947027.html

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donetsk, donbass, ukrayna, ingiltere, saldırı, eduard basurin, provokasyon, donetsk halk milisleri idaresi