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Emekli profesör dolandırıldı: 10 günde 10 milyon TL
Emekli profesör dolandırıldı: 10 günde 10 milyon TL
İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı... 21.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-21T08:50+0300
2022-01-21T08:50+0300
türkiye
profesör
dolandırıcılık
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79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisini arayan ve emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.Dolandırıldığını kızı fark ettiSabah gazetesinde yer alan habere göre, para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi. Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.Ardından yeniden aranan emekli profesör, bu kez evdeki paraların tümünün teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm paraları alması gerektiği söylendi. Ardından kapıya gelen şahıs bu kez 200 bin doları alarak binadan ayrıldı.Olay üzerinden 10 gün geçtikten sonra yeniden Ahmet Demirel'i arayan dolandırıcı, "Tüm bankalardaki paranızı çekin" talimatıyla Bebek'teki özel bir bankanın şubesine gitti. Bu bankadaki 250 bin doları da çeken Ahmet Demirel, yeniden kapıya gelen sözde görevliye bu parayı da teslim etti. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplamda 10 milyon lira verdi.Parayı teslim ettikten bir süre sonra Ahmet Demirel'in kendisi gibi doktor kızı babasını ziyarete geldi. Durumu kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Kendisini dolandıran kişilerin cezalandırılmasını isteyen yaşlı profesörün ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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profesör, dolandırıcılık

Emekli profesör dolandırıldı: 10 günde 10 milyon TL

08:50 21.01.2022
© Flickr / Ivan David Gomez ArceHacker grubu
Hacker grubu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
© Flickr / Ivan David Gomez Arce
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İstanbul Bebek'te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikayetçi oldu.
79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, İstanbul Bebek'te ikamet ediyordu. Geçtiğimiz günlerde kendisini arayan ve emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama Çeşme'de kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını ve bu durumla ilgisinin olup olmadığını sordu.
Bunun için profesörden önce TC kimlik numarasını, daha sonra evdeki değerli eşyaların fotoğraflarının paylaşmasını isteyen sözde polisin talebiyle Ahmet Demirel gerekli bilgileri paylaştı.

Dolandırıldığını kızı fark etti

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, para ve ziynet eşyalarda parmak izi araştırması yapılacağını söyleyen telefondaki sözde polis, polis kimliğinin fotoğrafını mesajlaşma programı üzerinden emekli doktora gönderdi. Daha sonra kasadaki ve bankadaki tüm gayrimenkullerin fotoğraflarını çeken Demirel, poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyaları, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.
Ardından yeniden aranan emekli profesör, bu kez evdeki paraların tümünün teslim edilmesi gerektiğini söyleyerek, tüm paraları alması gerektiği söylendi. Ardından kapıya gelen şahıs bu kez 200 bin doları alarak binadan ayrıldı.
Olay üzerinden 10 gün geçtikten sonra yeniden Ahmet Demirel'i arayan dolandırıcı, "Tüm bankalardaki paranızı çekin" talimatıyla Bebek'teki özel bir bankanın şubesine gitti. Bu bankadaki 250 bin doları da çeken Ahmet Demirel, yeniden kapıya gelen sözde görevliye bu parayı da teslim etti. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplamda 10 milyon lira verdi.
Parayı teslim ettikten bir süre sonra Ahmet Demirel'in kendisi gibi doktor kızı babasını ziyarete geldi. Durumu kızına anlatan profesör dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Kendisini dolandıran kişilerin cezalandırılmasını isteyen yaşlı profesörün ihbarı ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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