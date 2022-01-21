https://tr.sputniknews.com/20220121/fatma-sahin-rabbim-rahmetini-gonderdi-fakat-bunun-beraberinde-yonetilmesi-gereken-zorluklar-dogdu-1052975222.html

Fatma Şahin: Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar doğdu

Fatma Şahin: Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar doğdu

Gaziantep’te beklenen ikinci dalga kar yağışı öncesinde merkez ilçe belediye başkanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T12:35+0300

2022-01-21T12:35+0300

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Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medyadan peş peşe yaptığı uyarılarla Cumartesi günü ikinci kar yağışı dalgasının geleceğini duyurdu. Gaziantep’te beklenen ikinci dalga kar yağışı öncesinde merkez ilçe belediye başkanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında toplandı. Mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda beklenen kar yağışında koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılması gerekenler görüşüldü.'Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı'Başkan Fatma Şahin, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Gazi şehrin olağanüstü bir dönemden geçtiğini belirterek, “Kent bu tarihi dönemde 60’lı yıllardan sonra ilk defa 50 santimetre üstünde karla tanıştı. Aslında kar rahmet, bereket, hayat demek. Bizim kuraklıkla mücadelemiz için önemli. Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar ve koordinasyon ihtiyacı doğdu. Bugün iki merkez başkanımızla gelinen durumu değerlendirmek, merkez ilçelerimizin yaptığı çalışmaların Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyonunu daha güçlü sağlamak amacıyla toplandık. Buradan ve sahadan aldığımız bilgilerle bundan sonraki süreçte yeni yağacak karda vatandaş memnuniyetini daha da arttıracak, vatandaşın rahatsız olduğu konuları daha da kontrol edebilecek şekilde çalışma yapmak için bir aradayız. Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı. Birlik ve hızlı hareket etme açısından bu iş birliğini çok önemsiyoruz” dedi.'Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz'Her belediye başkanının kendi ekibiyle olağanüstü bir gayret gösterdiğini dile getiren Şahin, “Bütün kurumlarımız kendi gücüyle büyük bir çalışma yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma ve bütün ilgili birimlerle şehirdeki her noktaya ait çok hızlı kararlar alındı. Ama en büyük uygulama belediyelerde. Belediyelerin bu mevcut zor zamanda, durumunu kontrol, kurumsal kapasitesini tekrar analiz etmesi gerekiyor. Sonraki süreçte bununla alakalı daha da güçlü tedbirlerin alınması için bir aradayız. Ben her bir başkanıma, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda gördüğümüz karı bir daha gördük. Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz. Bize düşen iyi bir koordinasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte 2 milyon bize emanet düşüncesi ile güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz” şeklinde konuştu.'Büyükşehir koordinasyona devam edeceğiz'Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da Gaziantep’te meydana gelen kar yağışıyla ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, bundan sonraki yürütülecek çalışmaların koordine edilmesi noktasında toplanıldığını belirterek, “Şu anda Gaziantep’in bu kar yağışına ihtiyacı vardı, tarımsal anlamda. Gaziantep böyle bir karla bundan 54 yıl önce karşılaşmıştı. Bunlar arasında vatandaş açısından yaşanan zorluklar var, ama koordinasyon ve birlikte çalışmayla üstesinden geleceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yeni bir kar yağışı bekleniyor. Bu yağışta alacağımız tedbirler ve yapacağımız çalışmalara Büyükşehir koordinasyonunda devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.'Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız'Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, 3 belediyenin ekiplerinin sürekli sahada olduğuna dikkati çekerek, “Yaptığımız çalışmalar sahada bulunan kameralar vasıtasıyla buradan takip ediliyor. Kim hangi noktada ne yapmış diye. Bunların içerisinde kendi aramızda istişare halinde hizmetin kalitesini nasıl arttırabiliriz bunun için bir aradayız. Yeni gelecek kar, daha öncekinin üzerine geleceğinden Gaziantep’in alışık olmadığı bir durum. Eskiden kar yağar, 2 gün sonra yağmur yağarak karı götürürdü. Ama şimdi eksi 6, eksi 7 derecelerden söz ediliyor. Buna göre nasıl bir strateji belirleyeceğiz buna bakıyoruz. 3 belediye olarak bunun altından kalkacağız. Bu iş yalnızca fiziki şartları yerine getirmekle değil, vatandaşlarımızın da desteğini bekliyoruz. Onların da mümkün mertebe kurallara uyması, toplu taşımayı kullanması bireysel olarak yola çıkmayarak yükü hafifletmesi gerekiyor. Aksi taktirde bir önceki kar yağdığında hepimiz hazırdık fakat, yolun kenarında kalan, kış lastiği olmayan veya makas atan araçlardan kaynaklanan sıkıntılar vardı. Çok şükür bunların hepsi bertaraf edildi. Daha iyi bir hizmeti hep beraber sunacağız” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220119/gaziantepte-kar-yagisi-nedeniyle-il-disina-arac-cikisi-durduruldu-1052876614.html

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