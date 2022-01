Fatma Şahin: Rabbim rahmetini gönderdi fakat bunun beraberinde yönetilmesi gereken zorluklar doğdu

'Zaman iş, güç birliği, koordinasyon zamanı'

'Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz'

Her belediye başkanının kendi ekibiyle olağanüstü bir gayret gösterdiğini dile getiren Şahin, “Bütün kurumlarımız kendi gücüyle büyük bir çalışma yaptı. Sayın Valimizin başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi’nde emniyet, jandarma ve bütün ilgili birimlerle şehirdeki her noktaya ait çok hızlı kararlar alındı. Ama en büyük uygulama belediyelerde. Belediyelerin bu mevcut zor zamanda, durumunu kontrol, kurumsal kapasitesini tekrar analiz etmesi gerekiyor. Sonraki süreçte bununla alakalı daha da güçlü tedbirlerin alınması için bir aradayız. Ben her bir başkanıma, bütün çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çocukluğumuzda gördüğümüz karı bir daha gördük. Bu bereketten dolayı rabbime şükrediyoruz. Bize düşen iyi bir koordinasyon. Büyükşehir Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımla birlikte 2 milyon bize emanet düşüncesi ile güçlü bir şekilde çalışmaya devam ettik devam edeceğiz” şeklinde konuştu.