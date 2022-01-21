https://tr.sputniknews.com/20220121/hsknin-ilke-kararlari-resmi-gazetede-1052962038.html

HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

HSK’nın ‘İlke Kararları’ Resmi Gazete’de

Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ‘İlke Kararları’ Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, Kadastro ve Sulh Ceza Hakimlerinin belirli bir kıdeme sahip hâkimler... 21.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-21T01:24+0300

2022-01-21T01:24+0300

2022-01-21T01:24+0300

türkiye

resmi gazete

hakim

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

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Kadastro ve Sulh Ceza Hâkimlerinin belirli bir kıdeme sahip hakimler arasından atanmalarına yönelik Hâkimler Savcılar Kurulu’nun (HSK) ilke kararları Resmi Gazetede yayımlandı. Buna göre, kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan Sulh Ceza Hakimlikleri için kıdem şartı getirildi. Sulh Ceza ve Kadastro Hâkimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hâkimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke Kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek.Kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendiResmi Gazete’de yayımlanan ilke kararıyla Kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hâkimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi verilecek. Kadastro Hâkimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve Kadastro Hâkimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro Hâkimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu beş ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak.Kişi özgürlüğünü ilgilendiren kararlara kıdemli hâkim bakacakSulh Ceza Hâkimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı getirildi. Sulh Ceza Hâkimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hâkimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki Sulh Ceza Hâkimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hâkimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Bu ilke kararında Sulh Ceza Hâkimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak.

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resmi gazete, hakim, hakimler ve savcılar kurulu (hsk)